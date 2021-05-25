Врач назвал необычный предвестник инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что зевота может быть признаком опасных заболеваний.

По словам специалиста, нужно обратиться к врачу, если зевота появляется слишком часто.

"Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния", – рассказал Евдокимов Пятому каналу.

Врач подчеркнул, что в этих случаях нужно задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха.

При этом специалист отметил, что если зевота появляется после плотного обеда, в душном помещении, а также перед сном или после него, то это обычное явление.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. Специалист подчеркнул, что многие люди знают признаки, по которым можно определить развитие данного заболевания. В частности, это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи.

