Врач назвал необычный предвестник инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что зевота может быть признаком опасных заболеваний.
По словам специалиста, нужно обратиться к врачу, если зевота появляется слишком часто.
"Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам. Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния", – рассказал Евдокимов Пятому каналу.
Врач подчеркнул, что в этих случаях нужно задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы и о режиме труда и отдыха.
При этом специалист отметил, что если зевота появляется после плотного обеда, в душном помещении, а также перед сном или после него, то это обычное явление.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки инфаркта, на которые редко обращают внимание. Специалист подчеркнул, что многие люди знают признаки, по которым можно определить развитие данного заболевания. В частности, это боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи.
"Мосгорсправка": здоровье сердца
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