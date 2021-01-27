Врач назвала опасные причины снижения веса

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Терапевт и диетолог Ольга Бурлакова рассказала, что внезапная потеря веса может говорить о возникновении язвы, наличии паразитов в организме, проблемах с щитовидной железой, диабете и онкологическом заболевании, передает News.ru.
"При этом стоит отметить, что резкое снижение массы тела может также быть следствием такого серьезного заболевания, как ВИЧ. Люди, которые с ним столкнулись, могут, помимо прочего, испытывать боли в мышцах и горле, а также страдать от различного рода высыпаний", – добавила специалист.
Бурлакова подчеркнула, что также резкое снижение веса может быть в результате туберкулеза, который сопровождается уменьшением чувства аппетита, ночной потливостью, хронической усталостью и продолжительным кашлем.
По словам терапевта, в среднем и пожилом возрасте внезапное похудение может быть в связи с наступлением деменции из-за скопления в головном мозге бета-амилоидов, которые нарушают механизм регулирования веса тела. Также на вес может повлиять депрессия, уточнила специалист.
"Еда – это базовая потребность, которая приносит удовольствие. При депрессии же радость не приносит ничего. Приемы пищи воспринимаются как дополнительная обязанность. И физиологический голод человек тоже не ощущает, потому что при депрессии нарушается работа тех отделов головного мозга, которые отвечают за аппетит. При этом стоит отметить, что человек зачастую может не связывать свое психологическое состояние и резкое похудение", – рассказала антикризисный психолог Наталья Никифорова.
Она подчеркнула, что для восстановления следует сменить обстановку или взять на несколько дней выходной. Если же депрессия наступает регулярно, то специалист посоветовала разобраться в себе и найти причину, которая спровоцировала подавленное состояние.
Ранее медики из США назвали шесть симптомов, указывающих на опасно высокий уровень артериального давления, при котором требуется незамедлительно обратиться к врачу. К ним они отнесли сильную головную боль, слабость или онемение, одышку, затуманенность зрения.
При регулярном повышении давления медики советуют изменить пищевые привычки, уменьшив потребление соли. Также специалисты рекомендуют заниматься физическими упражнениями, употреблять больше фруктов и овощей, орехов, бобовых и нежирных молочных продуктов.
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