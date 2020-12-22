Нарколог заявил, что употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID-19

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Употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и табачной продукции увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

"Я могу сказать совершенно определенно, что потребление алкоголя, наркотиков, никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания", – приводит слова нарколога РИА Новости.

Он также отметил, что заразившиеся COVID-19 люди, которые страдают алкоголизмом, переносят болезнь тяжелее.

Ранее терапевт Ольга Бурлакова заявила, что потребление продуктов, изменяющих кислотно-щелочной баланс в организме, повышает риск заражения COVID-19.

По ее словам, поддержание кислотно-щелочного баланса необходимо для нормального протекания биохимических реакций, оптимальной работы ферментов и сохранения иммунитета. Как уточнила Бурлакова, наибольшую опасность представляют продукты из белой муки, коровьего молока, рафинированного сахара, а также алкоголь, крепкий чай и кофе.