Врач назвал продукты, повышающие риск заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потребление продуктов, изменяющих кислотно-щелочной баланс в организме, повышает риск заражения COVID-19, предупредила терапевт Ольга Бурлакова. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, поддержание кислотно-щелочного баланса необходимо для нормального протекания биохимических реакций, оптимальной работы ферментов и сохранения иммунитета.

Как уточнила Бурлакова, наибольшую опасность представляют продукты из белой муки (печенье, булочки), коровьего молока (сливочное масло, сметана), рафинированного сахара, алкоголь, крепкий чай и кофе. В группу риска также входят батончики, фастфуд, газировка.

"Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают ее в сторону закисления", – пояснила врач.

Чтобы держать иммунитет на высоком уровне, Бурлакова посоветовала сменить белую муку на цельнозерновую, коровье молоко – на козье или растительное, а сливочное масло – на топленое.

Ранее ученые назвали продукты, в которых есть соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты отнесли виноград, шоколад и зеленый чай.