Ученые назвали продукты, которые блокируют коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые выявили продукты, в которых есть соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты отнесли виноград, шоколад и зеленый чай, сообщает Frontiers in Plant Science.
В исследовании отмечается, что у SARS-CoV-2 фермент, участвующий в репликационном механизме, является слабым. Его способны подавить различные химические соединения растительных продуктов.
Эксперименты показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию SARS-CoV-2. А порошок какао и темный шоколад снизили активность протеазы наполовину.
Ранее сообщалось, что употребление напитков с кислыми ягодами или лимоном является наиболее доступным и действенным методом поднять иммунитет. По словам специалиста, речь идет о бруснике, калине, рябине и облепихе. Чтобы приготовить напиток, нужно положить ингредиенты в банку с водой и растолочь.
В России за сутки выявили 28 145 заразившихся коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: