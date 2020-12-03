Ученые назвали продукты, которые блокируют коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученые выявили продукты, в которых есть соединения, способные блокировать коронавирус. К ним специалисты отнесли виноград, шоколад и зеленый чай, сообщает Frontiers in Plant Science.

В исследовании отмечается, что у SARS-CoV-2 фермент, участвующий в репликационном механизме, является слабым. Его способны подавить различные химические соединения растительных продуктов.

Эксперименты показали, что вещества, содержащиеся в зеленом чае и винограде, очень успешно подавили функцию SARS-CoV-2. А порошок какао и темный шоколад снизили активность протеазы наполовину.

Ранее сообщалось, что употребление напитков с кислыми ягодами или лимоном является наиболее доступным и действенным методом поднять иммунитет. По словам специалиста, речь идет о бруснике, калине, рябине и облепихе. Чтобы приготовить напиток, нужно положить ингредиенты в банку с водой и растолочь.