Врач рассказала о действенном способе поднять иммунитет

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Употребление напитков с кислыми ягодами или лимоном является наиболее доступным и действенным методом поднять иммунитет, рассказала терапевт Ольга Бурлакова. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, речь идет о бруснике, калине, рябине и облепихе. Чтобы приготовить напиток, нужно положить ингредиенты в банку с водой и растолочь, пояснила специалист.
Бурлакова подчеркнула, что укрепить иммунитет поможет и настойка прополиса, которой можно орошать нос и рот, но эффект будет сильнее при использовании свеч.
Укрепить иммунитет, по ее словам, помогают также хрен, красный перец и васаби.
"Поддержать иммунитет также поможет маточное молочко. Ведь это кладезь питательных веществ. Его можно найти в жидком виде, в таблетках, а также в виде мумие", – рассказала Бурлакова.
Ранее специалисты Роскачества рассказали о цитрусовых фруктах, на которые следует обратить внимание. С их помощью можно пополнить запас витаминов в организме и укрепить иммунитет. Одним из основных плюсов эксперты называют большую концентрацию витамина С в данных продуктах. По словам специалистов, здоровому человеку нужно около 90 миллиграммов этого компонента в сутки. Данный витамин помогает организму бороться с бактериями и вирусами, он содержится в апельсинах, помело и грейпфруте.
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