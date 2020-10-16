Диетолог рассказала, какой хлеб самый полезный для организма человека

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что цельнозерновой хлеб является самым полезным для человеческого организма за счет большого количества витаминов и минеральных веществ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Цельнозерновой хлеб полезнее всего для человеческого организма, так как когда зерно очищают от оболочки, то его лишают практически всех полезных питательных свойств – витаминов и микроэлементов, которые содержатся в оболочке", – заявила Макиша.

Она посоветовала не покупать хлеб из муки высшего сорта, отметив, что в нем содержатся только быстрые углеводы. По ее словам, при покупке продукта лучше отдать предпочтение тем, которые сделаны из цельнозерновой или ржаной муки.

"Выбирать нужно хлеб, в составе которого нет пшеничной муки высшего сорта. Белый хлеб не нужен никому, так как это просто быстрые углеводы, пустые калории. Людям с избыточным весом и сахарным диабетом нужно в первую очередь следить за тем, сколько они съедают хлеба", – заявила диетолог.

Специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Елена Павлова, в свою очередь, подчеркнула, что хранить хлеб нужно в сухих местах. Она отметила, что для мягкости хлеба можно разогреть его перед употреблением при 60 градусах в духовке.

"Хранить хлеб лучше ненарезанным в бумажных пакетах или холщовых мешках, подойдут также обычные пакеты с перфорацией. Для этого можно самостоятельно сделать в них несколько отверстий", – добавила Павлова.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун также рассказала, что при выборе хлеба стоит отдать предпочтение продуктам из цельнозерновой муки. Она подчеркнула, что людям не стоит бояться включать в свой рацион разнообразные продукты, которые помогут организму не только насытиться, но и получить как можно больше полезных веществ.

