Диетолог рассказала, какой хлеб самый полезный для организма человека

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Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что цельнозерновой хлеб является самым полезным для человеческого организма за счет большого количества витаминов и минеральных веществ. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Цельнозерновой хлеб полезнее всего для человеческого организма, так как когда зерно очищают от оболочки, то его лишают практически всех полезных питательных свойств – витаминов и микроэлементов, которые содержатся в оболочке", – заявила Макиша.
Она посоветовала не покупать хлеб из муки высшего сорта, отметив, что в нем содержатся только быстрые углеводы. По ее словам, при покупке продукта лучше отдать предпочтение тем, которые сделаны из цельнозерновой или ржаной муки.
"Выбирать нужно хлеб, в составе которого нет пшеничной муки высшего сорта. Белый хлеб не нужен никому, так как это просто быстрые углеводы, пустые калории. Людям с избыточным весом и сахарным диабетом нужно в первую очередь следить за тем, сколько они съедают хлеба", – заявила диетолог.
Специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Елена Павлова, в свою очередь, подчеркнула, что хранить хлеб нужно в сухих местах. Она отметила, что для мягкости хлеба можно разогреть его перед употреблением при 60 градусах в духовке.
"Хранить хлеб лучше ненарезанным в бумажных пакетах или холщовых мешках, подойдут также обычные пакеты с перфорацией. Для этого можно самостоятельно сделать в них несколько отверстий", – добавила Павлова.
Ранее врач-диетолог Ирина Лизун также рассказала, что при выборе хлеба стоит отдать предпочтение продуктам из цельнозерновой муки. Она подчеркнула, что людям не стоит бояться включать в свой рацион разнообразные продукты, которые помогут организму не только насытиться, но и получить как можно больше полезных веществ.
Москвичам рассказали, как выбрать хлеб
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