Эксперт рассказал, в чем польза и вред лаваша

Фото: depositphotos/bratova
Тонкий лаваш из пшеничной муки полезнее хлеба максимум на 20–30%, рассказал ведущий программы "Живая еда с Сергеем Малоземовым" Сергей Малоземов.
По словам эксперта, в этом продукте содержится меньше сахара, однако зачастую в лаваш добавляют много соли.
"Еще один плюс, который можно отметить у лаваша, – его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов. По составу, если не считать, что в нем меньше сахара, фактически это то же самое, что белый хлеб", – сказал Малоземов в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что основу лаваша составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, моментально высвобождающиеся в организме.
Эксперт выразил мнение, что в популярности лаваша есть определенная доля маркетинга. Аналогичная история касается бейглов, считает специалист.
"Это такие бублики, на которых иногда подают сэндвичи. По составу это то же самое, что белый хлеб, но звучит моднее, звучит более интересно, за счет этого привлекает", – подчеркнул Малоземов.
Врач-диетолог Ирина Лизун ранее рассказала, почему людям, которые стараются следить за своим здоровьем, не стоит отказываться от хлеба. По ее словам, в последнее время все чаще можно услышать, как сторонники ЗОЖ призывают не есть хлеб из-за высокого гликемического индекса. Лизун отметила, что к этому вопросу стоит подходить разумно.
Она подчеркнула, что людям не стоит бояться включать в свой рацион разнообразные продукты, которые помогут организму не только насытиться, но и получить как можно больше полезных веществ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: