Эксперт рассказал, в чем польза и вред лаваша

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Тонкий лаваш из пшеничной муки полезнее хлеба максимум на 20–30%, рассказал ведущий программы "Живая еда с Сергеем Малоземовым" Сергей Малоземов.

По словам эксперта, в этом продукте содержится меньше сахара, однако зачастую в лаваш добавляют много соли.

"Еще один плюс, который можно отметить у лаваша, – его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов. По составу, если не считать, что в нем меньше сахара, фактически это то же самое, что белый хлеб", – сказал Малоземов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что основу лаваша составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, моментально высвобождающиеся в организме.

Эксперт выразил мнение, что в популярности лаваша есть определенная доля маркетинга. Аналогичная история касается бейглов, считает специалист.

"Это такие бублики, на которых иногда подают сэндвичи. По составу это то же самое, что белый хлеб, но звучит моднее, звучит более интересно, за счет этого привлекает", – подчеркнул Малоземов.

Врач-диетолог Ирина Лизун ранее рассказала, почему людям, которые стараются следить за своим здоровьем, не стоит отказываться от хлеба. По ее словам, в последнее время все чаще можно услышать, как сторонники ЗОЖ призывают не есть хлеб из-за высокого гликемического индекса. Лизун отметила, что к этому вопросу стоит подходить разумно.

Она подчеркнула, что людям не стоит бояться включать в свой рацион разнообразные продукты, которые помогут организму не только насытиться, но и получить как можно больше полезных веществ.

