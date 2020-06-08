Диетолог объяснила, почему не стоит отказываться от хлеба

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Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, почему людям, которые стараются следить за своим здоровьем, не стоит отказываться от хлеба.

В интервью радио Sputnik специалист рассказала, что в последнее время все чаще можно услышать, как сторонники ЗОЖ призывают не есть хлеб из-за высокого гликемического индекса. Лизун отметила, что к этому вопросу стоит подходить разумно.

"Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать все же стоит цельнозерновую", – посоветовала диетолог.

Она подчеркнула, что людям не стоит бояться включать в свой рацион разнообразные продукты, которые помогут организму не только насытиться, но и получить как можно больше полезных веществ.

"Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше", – заявила диетолог.

Ранее спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, как привести организм в норму. Диетолог убеждена, что только здоровый режим поможет человеку сбросить лишние килограммы.

Однако она подчеркнула, что работать над собой лучше с профессионалами, которые подберут индивидуальные упражнения и рацион питания. При этом она посоветовала не начинать заниматься спортом резко. Скоромная посоветовала утро начинать с легкой гимнастики.

