Женщина сумела похудеть на карантине и поделилась своим секретом

16:50
Жительница английского города Мирсбрук, графство Шеффилд, решила воспользоваться введенным из-за карантина режимом строгой изоляции, чтобы усовершенствовать свое тело, и поделилась своим секретом, сообщает Daily Mail.
28-летняя Ребекка Ханна весила 69,8 килограмма. Она села на диету 12 февраля и начала ежедневно выполнять упражнения для похудения.
Ханна перестала употреблять насыщенную углеводами еду, отдав предпочтение здоровой пище – овсянке, протеиновым коктейлям и авокадо.
Женщина признается, что раз в 2–3 недели она балует себя пиццей и чипсами с мороженым или мексиканской кухней. Кроме того, каждый день она ест сладкие хлопья, чтобы остановить тягу к сладкому.
По воскресеньям Ханна ест большой завтрак с шампиньонами-гриль, вегетарианскими сосисками, томатами с бобами и тостом.
Женщина занимается с онлайн-тренером, который составил ей план питания и тренировок. Теперь каждое ее утро начинается в 6:30 с упражнений. Таким образом Ханне удалось похудеть до 63,5 килограмма.
Ранее стало известно об исследовании американских ученых, которые зафиксировали сжигание калорий при активной мозговой деятельности. Специалисты замеряли показатели у участников международного шахматного турнира, проходившего на острове Мэн в Великобритании.
Данные показали, что российский гроссмейстер Михаил Антипов за один поединок израсходовал почти 600 килокалорий. Из этого зарубежные ученые сделали вывод, что напряженная умственная работа может помочь в борьбе с лишним весом.
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