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Общество

13:49

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

общество еда

Фото: depositphotos/cookelma

Врач-диетолог Ирина Торопыгина назвала продукты, которые могут помочь при похудении. Эксперт посоветовала разнообразить свой рацион фруктами, передает портал E1.ru.

Торопыгина призвала обратить внимание на ананас, содержащий фермент бромелайн. Он позволяет улучшить работу пищеварения и снижает образование жировой ткани. Кроме того, по словам врача-диетолога, не очищенный от пленки грейпфрут содержит вещество нарингин, которое ускоряет метаболизм. Грейпфрут также нормализует уровень инсулина и укрепляет иммунитет.

Скорректировать вес могут помочь и пряности. Например, имбирь улучшает процесс расщепления пищи, а корица стабилизирует уровень сахара и создает ощущение сытости.

Однако врач отметила, что употреблять в пищу перечисленные продукты необходимо умеренными порциями.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в разговоре с Москвой 24 дала советы, как восстановить режим питания после продолжительных новогодних праздников. По мнению эксперта, из рациона стоит как можно быстрее исключить жареную пищу и салаты с майонезом.

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