Диетолог рассказала, как наладить режим питания после праздников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Врач-диетолог Лидия Ионова в разговоре с Москвой 24 дала советы, как восстановить режим питания после продолжительных новогодних праздников. По мнению эксперта, из рациона стоит как можно быстрее исключить жареную пищу и салаты с майонезом.
"Больший стресс у организма вызывает не резкий отказ от такой вредной пищи, а, наоборот, когда мы ее много едим. Следует увеличить употребление воды и несладкого чая, убрать все источники скрытого натрия: исключить соленую рыбу, колбасные изделия, икру", – пояснила Ионова.
Эксперт добавила, что есть нужно от 500 граммов овощей в день. Ионова напомнила и о пользе фруктов. Они, по мнению специалиста, также помогут прийти в норму.
Ранее главный внештатный психиатр столицы Георгий Костюк рассказал о том, как восстановить привычный распорядок дня после новогодних праздников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Прежде всего специалист советует отказаться от вечерних и ночных перекусов, поскольку это негативно влияет на качество сна. Высококалорийная, острая и жирная пища оказывает высокую физиологическую нагрузку. Организм вынужден переваривать пищу вместо того, чтобы перейти в режим восстановления. Поэтому с утра человек чувствует себя разбитым.
Вернуться в рабочий ритм поможет правильный режим сна. Спать рекомендуется не менее семи или восьми часов. Этого будет достаточно, чтобы отдохнуть и легко проснуться. Засыпать следует до полуночи, отмечает эксперт.
Для хорошего и крепкого сна важна правильная подготовка. Примерно за два часа лучше прекращать все активные занятия. "Иначе мозг будет настроен на высокую активность. Нервная система останется в тонусе. Заснуть в таком состоянии сложнее, и сон будет не таким качественным", – подчеркнул врач.
Он добавил, что полезно проводить больше времени на свежем воздухе и не отказываться от занятий спортом.
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