Диетолог рассказала, как наладить режим питания после праздников

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Врач-диетолог Лидия Ионова в разговоре с Москвой 24 дала советы, как восстановить режим питания после продолжительных новогодних праздников. По мнению эксперта, из рациона стоит как можно быстрее исключить жареную пищу и салаты с майонезом.

"Больший стресс у организма вызывает не резкий отказ от такой вредной пищи, а, наоборот, когда мы ее много едим. Следует увеличить употребление воды и несладкого чая, убрать все источники скрытого натрия: исключить соленую рыбу, колбасные изделия, икру", – пояснила Ионова.





Лидия Ионова врач-диетолог Также необходимо вернуть в рацион овощи. Если было тяжелое перенапряжение желудочно-кишечного тракта, которое могло спровоцировать осложнение хронических заболеваний, например гастрита, то тогда лучше всего есть овощи в приготовленном варианте. Если таких проблем нет, то их можно употреблять и в приготовленном, и в свежем виде.

Эксперт добавила, что есть нужно от 500 граммов овощей в день. Ионова напомнила и о пользе фруктов. Они, по мнению специалиста, также помогут прийти в норму.

Ранее главный внештатный психиатр столицы Георгий Костюк рассказал о том, как восстановить привычный распорядок дня после новогодних праздников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Прежде всего специалист советует отказаться от вечерних и ночных перекусов, поскольку это негативно влияет на качество сна. Высококалорийная, острая и жирная пища оказывает высокую физиологическую нагрузку. Организм вынужден переваривать пищу вместо того, чтобы перейти в режим восстановления. Поэтому с утра человек чувствует себя разбитым.

Вернуться в рабочий ритм поможет правильный режим сна. Спать рекомендуется не менее семи или восьми часов. Этого будет достаточно, чтобы отдохнуть и легко проснуться. Засыпать следует до полуночи, отмечает эксперт.

Для хорошего и крепкого сна важна правильная подготовка. Примерно за два часа лучше прекращать все активные занятия. "Иначе мозг будет настроен на высокую активность. Нервная система останется в тонусе. Заснуть в таком состоянии сложнее, и сон будет не таким качественным", – подчеркнул врач.

Он добавил, что полезно проводить больше времени на свежем воздухе и не отказываться от занятий спортом.



Соболева Илона