Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после новогодних праздников

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Новогодние каникулы подходят к концу, а это значит, что в скором времени большинству россиян придется вернуться на работу. Москва 24 пообщалась с экспертами и выяснила, как правильно подготовиться к трудовым будням, чтобы первый рабочий день не оказался стрессом для организма и поводом для плохого настроения.
По словам специалиста по тайм-менеджменту Евгения Лаврова, многие люди предпочитают проводить зимние праздники сидя дома. Однако такой подход не всегда позволяет разгрузить психику и по-настоящему отдохнуть, полагает эксперт.
"У нас в стране новогодние праздники – это такие немного "тюленьи" дни, когда мы минимально подвижны и больше стараемся уничтожить салаты, которые наготовили 31 декабря. Поэтому я рекомендую даже в праздники все равно выходить и гулять, тем более есть катки, интересные площадки, куда можно отправиться всей семьей", – сказал Лавров.
При этом специалист рекомендует выделить время не только на прогулки, но еще по возможности составить план действий на следующую рабочую неделю и в целом год. В этом случае, вернувшись к работе, человек уже не будет чувствовать себя потерянным и дезорганизованным.
"Выкроить себе свободное время, чтобы сесть и подумать, что успели сделать за предыдущий год и чего хочется достичь в новом. Самую простую вещь, которая у вас есть в списке, начать уже планировать", – советует он.
Кроме того, Лавров напоминает: некоторые россияне привыкают в праздники ложиться и вставать позже, тем самым сбивая свои биологические часы. Поэтому, чтобы без стресса вернуться на рабочее место, следует за 1-2 дня постараться наладить график комфортного сна, говорит он. С ним согласна и доктор психологических наук, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева.
Специалист также напоминает, что первая рабочая неделя после новогодних праздников продлится всего два дня – 9 и 10 января. Это обстоятельство эксперт считает удачным для того, чтобы плавно войти в рабочий график.
"Жизнь в большом городе": зимний досуг
"Некоторые отдохнут и действительно рвутся на работу. А некоторым нужна раскачка. Поэтому первые дни можно позволить себе немножко войти в ритм и приспособиться к суровым требованиям работы. Включаться нужно понемножку, потихоньку", – подчеркивает Дозорцева.
Лавров тоже не советует в первые два рабочих дня бросаться с головой в пучину дел.
Наконец Дозорцева отмечает, что "коллективный климат имеет значение". Именно поэтому для поднятия настроения себе и своим коллегам в первый день после продолжительных праздников на работу можно принести какие-нибудь угощения и за чашкой чая поделиться тем, как прошли выходные.
Напомним: в 2020 году новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января включительно. В ноябре 2019 года в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.
Позднее министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря 2019 года нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.
Тем не менее в будущем президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о переносе рабочих дней, чтобы сделать 31 декабря выходным для всей страны.
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