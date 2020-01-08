Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после новогодних праздников

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Новогодние каникулы подходят к концу, а это значит, что в скором времени большинству россиян придется вернуться на работу. Москва 24 пообщалась с экспертами и выяснила, как правильно подготовиться к трудовым будням, чтобы первый рабочий день не оказался стрессом для организма и поводом для плохого настроения.

По словам специалиста по тайм-менеджменту Евгения Лаврова, многие люди предпочитают проводить зимние праздники сидя дома. Однако такой подход не всегда позволяет разгрузить психику и по-настоящему отдохнуть, полагает эксперт.

"У нас в стране новогодние праздники – это такие немного "тюленьи" дни, когда мы минимально подвижны и больше стараемся уничтожить салаты, которые наготовили 31 декабря. Поэтому я рекомендую даже в праздники все равно выходить и гулять, тем более есть катки, интересные площадки, куда можно отправиться всей семьей", – сказал Лавров.





Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту Если мы будем лежать плашмя, то в итоге отдых пролетит, мы не будем чувствовать себя отдохнувшими. Виды отдыха есть разные. Маяковский в свое время говорил: "Запомни правило простое – работаешь сидя, отдыхай стоя". Если у вас сидячий формат работы, то в праздники старайтесь походить и посмотреть на интересные мероприятия, парки, куда-нибудь съездить.

При этом специалист рекомендует выделить время не только на прогулки, но еще по возможности составить план действий на следующую рабочую неделю и в целом год. В этом случае, вернувшись к работе, человек уже не будет чувствовать себя потерянным и дезорганизованным.

"Выкроить себе свободное время, чтобы сесть и подумать, что успели сделать за предыдущий год и чего хочется достичь в новом. Самую простую вещь, которая у вас есть в списке, начать уже планировать", – советует он.

Кроме того, Лавров напоминает: некоторые россияне привыкают в праздники ложиться и вставать позже, тем самым сбивая свои биологические часы. Поэтому, чтобы без стресса вернуться на рабочее место, следует за 1-2 дня постараться наладить график комфортного сна, говорит он. С ним согласна и доктор психологических наук, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева.





Елена Дозорцева доктор психологических наук Считается, что спать нужно где-то не меньше шести часов, а лучше восемь. Поэтому заранее можно отсчитать эти часы от того времени, когда человеку нужно будет вставать на работу.

Специалист также напоминает, что первая рабочая неделя после новогодних праздников продлится всего два дня – 9 и 10 января. Это обстоятельство эксперт считает удачным для того, чтобы плавно войти в рабочий график.

"Жизнь в большом городе": зимний досуг

"Некоторые отдохнут и действительно рвутся на работу. А некоторым нужна раскачка. Поэтому первые дни можно позволить себе немножко войти в ритм и приспособиться к суровым требованиям работы. Включаться нужно понемножку, потихоньку", – подчеркивает Дозорцева.

Лавров тоже не советует в первые два рабочих дня бросаться с головой в пучину дел.





Евгений Лавров специалист по тайм-менеджменту После праздников старайтесь поменьше проводить встреч и побольше посмотреть, что не успели за прошлый год завершить. Можно за эти два дня закрыть все вопросы и уже через неделю начинать потихоньку входить в рабочий ритм. То есть первая неделя должна быть более или менее свободная.

Наконец Дозорцева отмечает, что "коллективный климат имеет значение". Именно поэтому для поднятия настроения себе и своим коллегам в первый день после продолжительных праздников на работу можно принести какие-нибудь угощения и за чашкой чая поделиться тем, как прошли выходные.

Напомним: в 2020 году новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января включительно. В ноябре 2019 года в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.

Позднее министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря 2019 года нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

Тем не менее в будущем президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о переносе рабочих дней, чтобы сделать 31 декабря выходным для всей страны.