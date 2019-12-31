В Петергофе отказались поженить Деда Мороза и Снегурочку

Фото: соцсети

В Петергофе сотруднки дворца бракосочетания отказались торжественно расписать молодую пару, поскольку те были облачены в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Об этом информирует "Фонтанка".

Жених с невестой выбрали датой росписи именно 31 декабря и захотели провести свадьбу в соответствие с новогодней тематикой, однако сотрудники ЗАГСа эту идею не оценили. Они сочли, что сказочные костюмы не соответствуют требованиям о внешнем виде, и под этим предлогом отказали в торжественной регистрации.

Как альтернатива было предложено зарегистрировать брак в кабинете, без присутствия фотографа, что разочаровало влюбленную пару.

Без пяти минут молодоженам пришлось согласиться с предложением сотрудников дворца бракосочетания. Позже выяснилось, что на законодательном уровне не существует подобного запрета об участии в торжественной церемонии в костюмах.

Ранее был составлен топ самых забавных Дедов Морозов, покоривших Сеть. Оказалось, что не все дедушки соответствуют общепринятому образу.