Самые забавные Деды Морозы, которые покорили Сеть

Дедушка Мороз – величественный старец, который не просто исполняет детские желания и дарит подарки. Он приносит в дом счастье, радость и новогоднее настроение. Но не все дедушки держат лицо и соответствуют общепринятому образу. Рассказываем и показываем самых забавных старцев с белой бородой и в красном халате, которые покорили Сеть.

Подстава от Снегурочки

Этому дедушке явно не повезло с напарником. Вроде Мороз совершенно трезвый – и на ногах стоит, и все подарки донес до пункта назначения. Но обойтись без смешного фейла все равно не получилось. Помогла Снегурочка: внучка предложила дедушке сесть на стул, которого не было, а он и поверил.



Видео: YouTube/Светлана Сунцова



Принес радость эффектным выходом

Кстати, зарубежные Деды Морозы не отстают от наших. Они тоже способны подарить людям счастье и радость только лишь своим появлением. Этот дедушка так торопился подарить подарки жителям побережья, что не рассчитал угол прыжка – и кувырком вылетел из лодки, чем развеселил всех присутствующих.



Дед Мороз – изобретатель

А на этом видео отличилась Снегурочка. Внучка так активно поздравляла семьи с новым годом, что к вечеру, видимо, уже не смогла стоять на ногах. Поэтому специально для нее дедушка придумал весьма оригинальный способ передвижения.



Видео: YouTube/MOGILEV BIKE EXPEDITION

Уличный дэнсер

А этот Дед Мороз покорил своим зажигательным танцем – и детей, и взрослых. Может, он все-таки принял рюмочку за душу для смелости – кто знает.



Видео: YouTube/Студия Сталкер

Вигл-вигл-вигл с бородой из ваты

А этот дедушка поистине поддерживает образ современного старца. В спешке поздравить всех подопечных ему детей он не пренебрегает сесть за руль. Ну а какие новогодние поездки без модной современной музыки?





Берегите Дедушек Морозов. С наступающим Новым годом!