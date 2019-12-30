Как украсить квартиру к празднику за 20 минут – советы декораторов

31 декабря за рабочим столом, а не дома в заботах – у многих женщин это вызывает панику. Кажется, что все успеть просто невозможно. Однако о чем точно не стоит беспокоиться, так это о количестве времени, которое придется потратить на украшение квартиры перед новогодним застольем. Столичные дизайнеры поделились с Москвой 24 лайфхаками, которые превратят "вечер оформления" в "полчаса декора". Подробности читайте в нашем материале.

Минимальный минимализм

Фото: Москва 24/Анто Великжанин

Минимализм в декоре помещений – это в первую очередь не отсутствие времени, а мода.

Начнем с новогодней ели. По словам дизайнера новогодних интерьеров компании Primula Евгении Кутузовой, в декоре праздничного дерева можно ограничиться и одной гирляндой. "Главное, чтобы лампочки были очень яркими и их было много", – отметила специалист.



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"Разноцветные гирлянды – прошлый век. Сейчас в моде однотонные световые украшения, причем теплых оттенков", – заявила декоратор студии "Дрим Арт" Дарья Лутова. При этом для каждой елки есть примерный, но наиболее подходящий размер гирлянды.

Елка 2,2 метра – гирлянда 50 метров;

Елка 1,8 метра – гирлянда 30 метров;

Елка 1,5 метра или 1 метр – гирлянда 15 метров.

Декораторы поделились и советами, которые помогут равномерно и красиво распределить световое украшение. Начинать стоит с верхушки дерева: гирлянду протягивайте по спирали, при этом обматывая каждый уровень ели. Старайтесь распределить провод ближе к стволу дерева, чтобы создать эффект внутреннего свечения.



Минимализм с игрушками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если в декоре ели вы решили остановиться только на световой гирлянде, можно подобрать украшение с нестандартными лампочками, например в форме шишек или фонариков. А чтобы завершить "образ" праздничного дерева, припорошите его искусственным снегом. Тем временем все оформление займет не более 15-20 минут.

Вы не представляете елку без шаров? Даже с новогодними игрушками можно сэкономить большое количество времени. "Впереди нас ждет год Белой Крысы. Украсьте ель гирляндой и шарами одного, белого, цвета и одной фактуры", – посоветовала Евгения Кутузова и добавила, что такое оформление является трендом текущего сезона. Шары одного цвета можно вешать хаотично, главное не оставлять проплешин на елке.

Однако может получиться и так: вы не хотите покупать новые игрушки, а ваши шары разных цветов и размеров. А времени не хватает. Для такого случая декораторы предлагают воспользоваться парочкой лайфхаков, которые и в такой ситуации помогут сэкономить время.

Лайфхак первый "Начинайте с самых больших шаров. Вешайте их с низа и до середины дерева. Это поможет создать форму ели. Вторым этапом повесьте шары средних размеров. Их место – середина дерева. После закрепите самые красивые игрушки – фигурки, снежинки, сосульки и так далее – на наиболее видных местах ели. А оставшиеся пробелы закройте маленькими шарами", – рассказала декоратор студии "Дрим Арт" Мария Тарасенко.

"Начинайте с самых больших шаров. Вешайте их с низа и до середины дерева. Это поможет создать форму ели. Вторым этапом повесьте шары средних размеров. Их место – середина дерева. После закрепите самые красивые игрушки – фигурки, снежинки, сосульки и так далее – на наиболее видных местах ели. А оставшиеся пробелы закройте маленькими шарами", – рассказала декоратор студии "Дрим Арт" Мария Тарасенко.

При этом декоратор советует отказаться от мишуры и дождиков. По ее словам, такие украшения давно вышли из моды. Заменить их можно бусами или лентами из органзы. "Если бусами мы наносим финальные штрихи, то ленты вешаем на елку в самом начале, до шаров", – добавила Тарасенко.

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Кроме того, не стоит перебарщивать и с самими шарами. Декоратор рассказала о примерном количестве игрушек для елей разных размеров.

Елка 2,2 метра – 150 игрушек;

Елка 1,8 метра – 120 игрушек;

Елка 1,5 метра – 100 шаров;

Елка 1 метр – 20-30 шаров.

Говоря о цветовой гамме, декораторы советуют полагаться на собственный вкус. Но если вы с ним в ссоре и нуждаетесь в рекомендации, то есть несколько стандартных советов.



Используйте шары не более двух цветов;

При этом оттенков каждого цвета может быть до трех – то же касается и текстуры;

Также стоит придерживаться и трех разных размеров, не более;

При этом фигурные игрушки могут быть абсолютно разными по форме, главное – попасть в стиль и цветовую гамму елки. Будет лучше, если их количество составит примерно 40 процентов от общего количества игрушек на дереве.

Кстати, быстрее и проще вешать игрушки на ель с помощью лески. "Ее ширина – примерно 0,7 миллиметра. Берите леску в зеленом цвете, чтобы не была заметна на ветках", – посоветовала дизайнер студии декора и флористики Me Decor Екатерина Михайлова.



Лайфхак второй "Возьмите шары одного цвета и вешайте их по спирали – от верха к низу – с одинаковым шагом. После этого также поступите с шарами второго цвета. Дальше черед декоративных игрушек разных форм. Их следует расположить на самых видных местах ели", – рассказала Евгения Кутузова.

"Возьмите шары одного цвета и вешайте их по спирали – от верха к низу – с одинаковым шагом. После этого также поступите с шарами второго цвета. Дальше черед декоративных игрушек разных форм. Их следует расположить на самых видных местах ели", – рассказала Евгения Кутузова.

Однако все декораторы сходятся в одном. Основное назначение ели – доставлять удовольствие и создавать новогоднее настроение хозяевам квартиры как во время ее украшения, так и в последующие праздничные дни. Поэтому во время декора в первую очередь обращайтесь к собственному чувству вкуса и желаниям.

А что кроме елки?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не забываем про минимализм. В целом для украшения помещения достаточно и одной только ели как главного атрибута праздника. Однако дизайнеры отмечают: неплохо было бы установить в помещении и еще один элемент, оттеняющий хвойный экспонат.

Самое просто решение – дополнительная гирлянда на окне или гардине, а также на каком-либо предмете мебели. "Однако такой вид декора уже вышел из моды. Его можно оставить в прошлом вместе с мишурой и серпантином", – посоветовала Дарья Лутова. Тренд сезона – небольшие композиции. Причем на их создание также не потребуется много времени.



Композиция из живой хвои "Возьмите вазу и уложите дно специальной флористической губкой, пропитанной водой. В нее вставьте несколько ветвей. Украсить их можно так же, как и ель, только шары больших размеров здесь не подойдут. Кстати, такой композиции необязательно по цвету сочетаться с главным деревом", – рассказала Екатерина Михайлова.

"Возьмите вазу и уложите дно специальной флористической губкой, пропитанной водой. В нее вставьте несколько ветвей. Украсить их можно так же, как и ель, только шары больших размеров здесь не подойдут. Кстати, такой композиции необязательно по цвету сочетаться с главным деревом", – рассказала Екатерина Михайлова.

Чтобы сэкономить время, можно отказаться от оформления игрушками. Достаточно будет и просто припорошить хвойный букет искусственным снегом. Возьмите обычный в баллончике, встряхните тару в течение одной-двух минут и распылите на расстоянии 25-30 сантиметров. Если вы все же декорировали ветви шарами, то искусственный снег нужно наносить в самом конце, чтобы украсить игрушки, а не испачкать.

Для декора в ускоренном режиме подойдут и хвойные гирлянды. Украшаем по тому же принципу, что и новогоднюю ель: не перебарщиваем с цветом и количеством игрушек. "Необязательно использовать только шары, это могут быть и украшения в виде фигурок, снежинок, сосулек, шишек разной фактуры – пластмассовые, металлические, деревянные и стеклянные", – пояснила Михайлова.

Декоратор также перечислила места в помещении, где такая композиция будет смотреться очень уместно.



Полка под телевизор;

Окно или гардина;

Обеденные стол – расположите ее по длине в центре праздничного стола.

Также хвойную гирлянду можно разделить на несколько небольших отрезков и превратить в другие элементы декора. Может получиться отличный подсвечник на стол или круглая композиция на дверь.

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Однако самый экономный вариант дополнительного декора – украсить люстру. "Закрепите на ней оставшиеся у вас елочные игрушки на красивых лентах", – посоветовала Евгения Кутузова.

Наконец осталось самое главное правило новогоднего декора: оформлять квартиру с удовольствием и праздничным настроением. А сэкономить время помогут инструкции, оставленные декораторами.