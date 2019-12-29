Топ-5 самых "быстрых" рецептов на новогодний стол

Последний день этого года рабочий. А значит, перед многими женщинами и некоторыми мужчинами встает проблема, как накрыть полноценный праздничный стол всего за полдня. Главное в этом вопросе – правильно распределить время. Столичные шеф-повара поделились с Москвой 24 советами, как подготовиться к нарезанию салатиков заранее. А также поделились рецептами простых и вкусных блюд, приготовление которых не займет более 20 минут.



Необязательно делать все в один день

Многие пытаются распределить предновогодние дела заранее. Покупки, подарки, уборка – все постепенно. Однако 30 декабря во всех супермаркетах традиционно собираются большие очереди из покупателей с полными корзинами. Это означает, что у многих процесс приготовления блюд традиционно начинается утром 31 декабря. Но в этом году оно будет занято рабочими заботами (или небольшими корпоративными посиделками).

Совет 1

Составьте полный список всего необходимого для праздничного стола, разбив его на две части – скоропортящиеся и долговечные продукты. И до понедельника, 30 декабря, постарайтесь закупить все из первой половины списка.

Скоропортящиеся продукты оставьте на предпоследний день года. При этом продумайте список магазинов, в которые нужно заглянуть. Чтобы избежать очередей, можно выбрать для покупок круглосуточные супермаркеты и заглянуть поздним вечером или ночью (но учитывайте: есть вероятность, что некоторых продуктов на полках к тому времени может не оказаться).

Совет 2

Отварите необходимые для салатов овощи – для этого как раз пригодится вечер 30 декабря. Овощи спокойно могут храниться сутки в холодильнике, уверен шеф-повар Дмитрий Новичков.

Главное – не остужать их холодной водой после варки. Дайте им самостоятельно остыть, а потом уберите в холодильник в той же емкости, в которой варили.

Кроме того, шеф предложил какие-то овощи параллельно запечь в духовке – чтобы ускорить процесс. Для этого, например, хорошо подойдут картофель и морковь. "Тщательно вымойте овощи, оберните их в фольгу и отправьте в духовку. Степень готовности можно определять зубочисткой: если проходит легко – значит, продукт готов", – рассказал Новичков.

Уже запеченные овощи нужно остудить и сразу отправлять в холодильник не вскрывая. "Во время запекания убиваются все микробы, и продукты хранятся дольше", – добавил шеф.



Совет 3

Также накануне можно замариновать мясо. Тут, кстати, тоже есть особенности. Шеф-повара не советуют солить мясные продукты заранее. "Например, взяли стейки, нарезали их, положили в глубокий контейнер, поперчили, можно туда веточку или две розмарина положить, давленый чесночок для аромата. Сверху полили маслом – лучше, конечно, оливковым. И все. Соль убивает вкус самого мяса", – предложил свой способ Новичков.

По его словам, солить мясо можно непосредственно перед приготовлением. Однако сам он это делает в самом конце. "Я в процессе готовки и специи не добавляю. Специи – это эфирные масла, которые при нагревании улетучиваются. Приготовили мясо, посыпали солью и специями, накрыли либо фольгой, либо тарелочкой – и все. Оно полежит и так же впитает в себя все, только будет еще ароматнее", – поделился опытом повар.

Совет 4

Не ленитесь: сделайте все мясные и рыбные нарезки заранее. Выложите продукты на красивые праздничные тарелки и накройте пищевой фольгой. 31 декабря, ближе к полуночи, вам останется только достать блюдо из холодильника и подать к столу.

Самые быстрые блюда

Конечно, заранее всего не приготовить. Однако можно потратить меньше времени и 31 декабря. Нужно только грамотно подобрать рецепты, которые не требуют много усилий. Столичные шеф-повара поделились своими любимыми блюдами, приготовление которых не займет более 20 минут.

Салат с креветками

Шеф-повар Анатолий Крюков остановил свой выбор на необычном, но простом салате:

"Сначала отвариваем пасту птитим или булгур в течение 12 минут – до состояния альденте. Затем креветки: можно взять тигровые или обычные – любые подойдут. Очищаем их и обжариваем на сливочном масле с добавлением томатов черри, чеснока, кинзы и мандаринов (берем дольки и режем на три части). Креветки обжариваем очень быстро, всего несколько минут, и в конце добавляем белое вино.

Выкладываем креветки с получившимся соусом на тарелку, сверху украшаем рукколой, поливаем оливковым маслом, посыпаем морской солью. В самом конце посыпаем птитимом или булгуром. И салат готов".

На четыре порции потребуется: креветки – 160 граммов

мандарины – две штуки

помидоры черри – 80 граммов

чеснок – один зубчик

кинза – 20 граммов

сливочное масло – 30 граммов

птитим или булгур – 100 граммов в сыром виде

Новогодний форшмак

Шеф-повар Виктор Лобзин остановил свой выбор на рецепте блюда, которое у него неизменно ассоциируется с новогодними празднованиями:

"Рецепт невозможно простой. Берете селедку без костей, твердое зеленое очищенное яблоко, очищенную луковицу средних размеров и отварные яйца. Все вместе перемалываете на мясорубке, при этом порядок неважен. В конце добавляете мягкое сливочное масло (по консистенции оно должно быть как детский пластилин). Все тщательно перемешайте. Можно, кстати, добавить перец по вкусу, но соль не нужна: рыба сделает все сама. Затем поджарьте черный бородинский хлеб и выложите на кусочки получившийся форшмак. Вот вам и отличная новогодняя закуска".

Список продуктов: селедка – две штуки

зеленое яблоко

луковица

сливочное масло – две-три столовые ложки

хлеб по необходимости

Салат "От Ирины Маковой"

Денис Перевоз, шеф столичного ресторана, поделился рецептом самого быстрого, по его словам, домашнего салата:

"Берем шампиньоны, нарезаем их и обжариваем вместе с луком. Далее добавляете чеснок, зелень и обычную консервированную красную фасоль в собственном соку, которую вы можете купить в любом супермаркете и магазине. Следом отправляем в салат готовые ржаные сухарики с хреном или холодцом – их также можно купить где угодно. Заправляем все майонезом. И у нас получается сумасшедший, быстрый, вкусный и недорогой салатик, который также спокойно можно выложить в тарталетки и превратить в закуску".

На четыре порции понадобится: шампиньоны – 300 граммов

лук – 150 граммов

фасоль – 400 граммов

чеснок – один зубчик

зелень – один пучок

майонез – две столовые ложки

"Цезарь" по-новогоднему

По мнению Романа Трусова, на такой праздник люди чаще всего предпочитают именно проверенные блюда. Поэтому шеф-повар рассказал, как быстро и вкусно сделать популярный в России салат:

"Цезарь" тоже можно приготовить очень быстро, ведь это в основном соус и листья. Берем салат айсберг, рвем на кусочки. Беремся за соус: для него понадобятся майонез, анчоусы (продаются в стеклянных банках как консервы). Ингредиенты перемалываем в блендере – и готово. Заправляем листья салата.

Второй этап – курица. Нарезаем грудку на тонкие кусочки, отбиваем, маринуем в масле и приправах – могу посоветовать одну очень вкусную, называется шичими. Обжариваем кусочки и выкладываем на заправленный салат. В тарелку также можно положить помидоры черри и отварное перепелиное яйцо.

И завершающий этап – гренки. Можно тонко нарезать хлеб, немного посыпать специями и на растительном или сливочном масле отправить в разогретую духовку буквально на пару минут. Вот и все: вкусно, проверено, быстро".

На четыре порции потребуется: курица – 200 граммов

листья салата – 120 граммов

майонез – 45 граммов

анчоусы – 5 граммов

чеснок – 5 граммов

помидоры черри – 50 граммов

перепелиные яйца – 4 штуки

гренки – 5 граммов (они очень легкие)

"Феличе-салат"

А Евгений Мещеряков даже в новогоднюю ночь предпочитает на застолье нестандартные салаты. Главное, чтобы приготовление не занимало много времени. Шеф-повар поделился рецептом блюда на основе овощей и маринованной рыбы:

"Чтобы приготовление салата заняло меньше времени, предлагаю разбить его на два этапа. Возьмите любую белую рыбу, кроме трески и ее семейства. Лучше купить продукт, уже разделанный на филе. Нарежьте его тонкими слайсами и замаринуйте. Для маринада понадобятся соль, сахар, сок лайма и лимона, а также оливковое масло. Маринуем рыбу около 20-30 минут. Сделать это можно накануне. Главное – спустя полчаса слить маринад и оставить готовый продукт в контейнере в холодильнике.

А уже 31 декабря спокойно занимайтесь нарезкой салата. Вам понадобятся листья шпината, листья салата, морковь и репа. Морковь и репу нарезаем произвольной соломкой, перемешиваем с зелеными листьями. И в самом конце – соус (смешиваем оливковое масло, горчицу, малиновый или красный винный уксус, сахар, соль, мед и сок лимона).

Я рекомендую подавать салат частями. На зелень и овощи выложите рыбу, а соус поставьте на стол в отдельной емкости. Гости смогут сами заправить салат, тем временем овощи останутся свежими до самого застолья. И в итоге у нас получился такой листовой салат с маринованной рыбой".

На четыре порции потребуется: рыба – 380 граммов

шпинат – 240 граммов

салат – 30 граммов

морковь – 30 граммов

репа – 30 граммов

Для маринада:

соль – 12 граммов

сок целого лимона

сок целого лайма

сахар – 20 граммов

Для заправки:

горчица дижонская, крем – 60 граммов

уксус малиновый или красный винный – 20 граммов

сахар – 30 граммов

соль – 6 граммов

сок одного лимона

масло оливковое – 100 граммов

Обновляем традиционные блюда

Несмотря на перечень "быстрых" блюд, вряд ли много праздничных столов обойдется без новогодних "старожилов". Но необязательно следовать традициям точь-в-точь – можно разнообразить и традиционные салаты. Дмитрий Новичков охотно поделился советами, как это сделать.

"Селедка под шубой"

Фото: Дмитрий Новичков

Идея заменить привычную селедку на кильку может кого-то сильно удивить. Но мы ведь для того и экспериментируем! Шеф предлагает купить маринованную кильку, которая продается в пластиковых прозрачных ведерках: такая рыба чистится от костей очень легко.

Важный совет: овощи Новичков советует не отваривать, а запечь. "Все овощи из этого салата лучше запекать в фольге. И свеклу, и морковь, и картошку. Во время варки часть вкуса уходит в воду. Запеченные же продукты будут гораздо ароматнее и вкуснее. Более того, в этом салате я тоже рекомендую рыбу положить поверх остальных ингредиентов", – рассказал шеф.

Оливье с перепелами и икрой

Новичков уверен: столь аутентичный для Нового года салат просто необходимо сделать чуточку интереснее и вкуснее. Вместо привычной колбасы шеф-повар рекомендует добавить непривычное, к примеру, перепелиное яйцо. И лучше его не отварить, а именно обжарить, чтобы вкус был ярче.

"Я, как повар ресторана, люблю, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Поэтому предлагаю мясо выложить поверх салата, а каждый у себя в тарелочке уже перемешает. Вообще вариантов заменить привычную колбасу масса. К примеру, в прошлом году совершенно случайно я придумал новое сочетание. К оставшемуся после торжества салату добавил красной икры. Во-первых, это было очень красиво, во-вторых, вы даже не представляете, до чего вкусно получилось", – поделился секретами шеф.

Остался последний совет, который поможет многим в преддверии новогодней ночи. Не стремитесь в праздник приготовить еды на год вперед. 1 января прилавки не опустеют, газ и свет не отключат. Для банкета в честь главной ночи в году ограничьтесь парой-тройкой блюд. Еды будет меньше, как и усталости, а энергии – только больше.