График работы общественного транспорта на новогодние праздники

Накануне празднования главной ночи в году перед жителями столицы всегда встают два вопроса: где отметить и как доехать. И если первое полностью зависит от самих москвичей, то со вторым поможет городской общественный транспорт. Например, специально для любителей праздничных гуляний метро и МЦК будут работать круглосуточно. При этом для тех, кто предпочитает пользоваться собственным автомобилем, городская парковка станет полностью бесплатной. Рассказываем, как удобно и с комфортом передвигаться по городу в новогодние праздники.

Новогодняя ночь for free

Начать стоит с самой главной новости: в новогоднюю ночь проезд на метро, МЦК и наземном общественном транспорте для москвичей и гостей столицы будет бесплатным с 20:00 31 декабря и до 6:00 1 января. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Метро, МЦК и МЦД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поезда метро и МЦК в главную ночь года будут двигаться в круглосуточном режиме без перерывов. А в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта продлят: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах и 13 ночных маршрутах.



Стоит обратить внимание на то, что изменится режим работы станции метро "Охотный Ряд": с 31 декабря и до 05:30 6 января северный вестибюль (восьмой и девятый выходы) будет открыт только для выхода и пересадки на "Театральную". А южный вестибюль (первый-шестой выходы) будет открыт только для входа, седьмой вход будет закрыт.



На Московских центральных диаметрах в связи с праздниками также изменится график движения – время движения поездов продлят.



На МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию Одинцово он прибудет в 4:46. В обратном направлении электричка отправится в 3:18, а в Лобню прибудет в 4:38;

На МЦД-2 из Нахабина 1 и 7 января последняя электричка поедет в 1:50, на конечную станцию Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 1:51, 7 января – в 1:55, а в Нахабино прибудет 1 января в 3:53, 7 января – в 4:07.

Наземный общественный транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще раз обратим внимание: проезд на московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях в новогоднюю ночь станет бесплатным. Правда, график движения разных маршрутов будет отличаться.

Маршруты, которые будут работать до 3:30 утра: автобусы № 035, М1, М2, М3, М6, М27, М89, Т3, Т13, Т38, Т79, № 3, 11, 21, 29, 32, 42, 65, 77, 86, 88, 90, 035, 101, 103, 108, 120, 124, 133, 157, 158, 167, 185, 192, 202, 210, 213, 214, 217, 223, 227, 236, 238, 242, 247, 259, 267, 268, 274, 289, 295, 296, 400т, 507, 577, 608, 611, 614, 623, 625, 636, 642, 645, 655, 664, 669, 677, 680, 682, 685, 703 (до Курьянова), 715, 728, 733, 737, 738, 765, 767, 792, 794, 796, 804, 830, 864, 872, 904, 1002;

трамваи № 21, 30, 36, 38, 39, 46, 47;

троллейбусы № 40, 57, 64, 70, 77, 85;

Маршруты, которые будут работать круглосуточно: автобусы КМ, М5, Т18, Т19, Т34, Т41, Т71, № 2, 52, 70, 112, 127, 130, 149, 200, 203, 209, 220, 224, 283, 400, 531, 605, 652, 670 (до метро "Кожуховская"), 688, 696, 714, 716, 752, 774, 836, 841, 855, 857, 863, 895, 950к;

трамваи № 6, 11, 17, 24, 26, 27, 28, 50;

электробусы Т17, Т56, Т73, Т76;

троллейбусы № 11к, 20, 28, 43, 52, 54, 58, 59, 72, 74.

Режим работы автобусов в Зеленограде: № 11, 15 – до 1:30;

№ 400т – до 3:30;

№ 19, 400 – круглосуточно.

Отметим, что круглосуточные маршруты в праздничную ночь будут работать в штатном режиме. Таким образом, расписание ночных автобусов Б, Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11 не изменится.

Праздничное расписание электричек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Не стоит забывать, что изменится график движения и пригородных поездов. 30 и 31 декабря электрички будут двигаться по расписанию пятницы, с 1 по 6 января – по расписанию субботы, а 7 и 8 января – по расписанию воскресенья.

Как сообщили в пресс-службе ЦППК, основной принцип в составлении расписания – увеличить количество рейсов в область накануне праздников, а 7 и 8 января – в Москву. Поэтому в новогодние каникулы для удобства пассажиров запустят дополнительные поезда.

31 декабря: дополнительные поезда Москва – Калуга 1 и Москва – Рязань 1;

1 января: в расписании появятся два дополнительных поезда по маршрутам Москва – Нара и Нара – Москва;

7 и 8 января: дополнительный поезд Тула-1 – Москва;

8 января: два дополнительных поезда – Москва – Сергиев Посад и Александров – Москва;

9 января: дополнительный поезд Рязань 1 – Москва.

Повышенный спрос на такси

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кроме того, для удобства пассажиров с 30 декабря по 8 января увеличится составность некоторых электричек. С актуальным расписанием пригородных поездов всегда можно ознакомиться здесь

Спрос на такси 31 декабря может быть высоким, особенно в этом году: люди не только поедут делать последние покупки, но и захотят быстро добраться до дома после бокала шампанского на работе. Еще больше потребность в трезвом водителе возрастет после полуночи. Именно поэтому цены на проезд в такси могут стать выше. Виной всему спрос: чем он выше, тем выше коэффициент расчета стоимости поездки, который формируется автоматически.

"Повышающий коэффициент формируется для того, чтобы на линии всегда оставались машины. Мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше перевозчиков направились в зону повышенного спроса, для того чтобы цены скорее вернулись к обычному уровню", – пояснили Москве 24 в пресс-службе "Яндекс.Такси".





пресс-служба "Яндекс.Такси" Двойной счетчик – это когда очень надо ехать, а вы, пользуясь этим, продаете услугу втридорога. Другая история – повышающий коэффициент. Его цель – сделать так, чтобы все уехали.

Таким образом, чтобы лишний раз не переплачивать, стоит отказаться от поездок в периоды, когда спрос находится на пике. Каждый год временные рамки примерно одинаковые.

По данным компаний, цены могут начать расти еще в обед, приблизительно в 13:00 31 декабря, когда жители катаются по магазинам, совершая последние в этом году покупки. В текущем году стоит опасаться и промежутка с 16:00 до 18:00, когда люди начнут покидать свои рабочие места после сокращенного праздничного дня.

Потом резкого повышения стоимости поездки стоит ожидать с 20:00 – примерно в это время большинство людей планируют отправиться на празднование к друзьям и родственникам.

Дороже всего поездка может обойтись с 01:00 до 02:00 1 января, когда большая часть жителей столицы встретит Новый год с семьей, а затем некоторые, вероятно, отправятся на ночные гулянья.

И последний всплеск, как правило, ожидается в 05:00 нового года – среднее время возвращения москвичей домой.

Обратите внимание, что в указанные временные промежутки дискомфорт может доставить не только цена, но и количество автомобилей: на всех клиентов сразу их может не хватить. Поэтому, чтобы не опоздать и не провести праздник в ожидании, лучше заказать машину заранее – либо за час, либо на определенное время.

И хорошая новость: по окончании новогодней ночи ажиотаж вокруг такси иссякнет, цены вернутся в пределы нормы.

Стоимость каршеринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Востребованность в аренде автомобилей из года в год только растет. На сегодняшний день в столице работает более 10 каршеринговых компаний-операторов, а их суммарный автопарк превышает 27 тысяч автомобилей. Наиболее крупными считаются "Яндекс.Драйв" (19,5 тысячи автомобилей), "Делимобиль" (12 тысяч автомобилей) и Belka Car (5 тысяч автомобилей).

Так что в новогоднюю ночь для поездок в гости или в город можно воспользоваться и арендованным авто. Парковка в это период для машин является бесплатной по всей территории Москвы. Да и стоимость поездок в праздники представители самых крупных столичных компаний обещали не повышать.

Таким образом каршерингом "Делимобиль" можно воспользоваться по стандартной цене базового тарифа: ожидание – 2,5 рубля минута, стоимость поездки – от четырех до десяти рублей в зависимости от марки автомобиля, времени суток и времени простоя. При этом клиентам предлагается 20 минут бесплатной брони, чтобы добраться до транспорта.

"Яндекс.Драйв" даже в новогоднюю ночь предлагает клиентам плавающий тариф, где стоимость автомобиля и аренды высчитывается автоматически в зависимости от спроса, количества свободных автомобилей в конкретной точке и других факторов. При этом пользователю предоставят определенное количество минут ожидания – оно будет соответствовать времени, необходимому для того, чтобы добраться до транспорта.

В компании Belka Car стоимость аренды определяется динамическим ценообразованием. В праздники, как и в обычное время, минимальная цена составит 5 и 9 рублей в зависимости от класса автомобиля. При этом минимальная стоимость ожидания будет 1,5 рубля за минуту.

Напомним, каршеринг – это обычный автомобиль, на который распространяются стандартные правила управления. Поэтому если вы даже просто пригубили немного шампанского, лучше вызвать такси.

Отказываться от личного авто необязательно

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если вы не фанат алкоголя в новогоднюю ночь, на городские гулянья можно отправиться и на личном транспорте. Вероятность заторов на дорогах крайне мала, да и все городские парковки с 1 по 8 января станут бесплатными, кроме плоскостных парковочных пространств со шлагбаумами.

Правда, в связи с праздничными гуляньями некоторые улицы города будут перекрыты, это нужно иметь в виду. Например, уже с 28 декабря закрыт проезд по следующим участкам:

Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;

Моховой улице – от Воздвиженки до улицы Охотный Ряд;

улице Охотный Ряд – от Моховой улицы до Театрального проезда;

Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки;

Малому Гнездниковскому переулку;

Леонтьевскому переулку;

Газетному переулку;

Никитскому переулку;

Глинищевскому переулку;

Брюсову переулку;

Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;

улице Большой Дмитровке – от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка.

Фото: transport.mos.ru

*ограничения будут действовать до 22 часов 6 января

Кроме того, с начала дня 31 декабря до конца дня 5 января будут перекрыты:

Театральный проезд – от улицы Петровки до улицы Рождественки;

улица Петровка – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

Крапивенский переулок;

Рахмановский переулок;

Неглинная улица – от Петровского бульвара до Рахмановского переулка;

улица Петровские Линии.

улицу Ильинку;

Большой Черкасский переулок;

Малый Черкасский переулок.

С 8 часов утра 31 декабря до 23 часов 8 января закроют для автомобилей:А с 18 часов 6 января до 4 часов утра 7 января перекроют Саймоновский проезд и улицу Волхонку – от Саймоновского проезда до улицы Ленивки.

Кроме того, в связи с праздничными салютами водители не смогут проехать еще по нескольким улицам столицы. Так, с 7 часов утра 31 декабря до 5 часов утра 1 января 2020 года будет введено ограничение по одной полосе на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки. Также с 23:50 31 декабря по 00:30 1 января перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Москворецкую и площадь Васильевский Спуск.



Также перекрытия затронут следующие участки дорог: проезд возле торгового центра "Авиапарк";

улица Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда № 518;

улица Физическая – от Калужского шоссе до улицы Солнечной;

улица Центральная – от дома 26 до улицы Солнечной;

Озерная аллея – от Центрального проспекта до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проспекту; *ограничения будут действовать 1 января с 00:50 до 01:10. При этом улица Кадырова будет полностью перекрыта с 00:50 до 01:30.

*ограничения будут действовать 1 января с 00:50 до 01:10. При этом улица Кадырова будет полностью перекрыта с 00:50 до 01:30.

До 22 часов 6 января для водителей недоступны плоскостные парковки закрытого типа № 9002 (улица Охотный Ряд, владение 2) и № 9006 (Театральная площадь, владение 1). Кроме того, с 6 часов утра 31 декабря до 6 часов утра 6 января будет ликвидировано парковочное пространство на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенки до Трубной площади в обоих направлениях.

И наконец с 1 января и в течение всего следующего года водители не смогут проехать по Сокольнической площади – от Сокольнического Вала до улицы Русаковской. С того же дня по 31 декабря 2020 года ограничат движение по одной полосе на улице Русаковской – от Сокольнической площади до станции метро "Сокольники".

Подробнее со всеми праздничными перекрытиями можно ознакомиться здесь.