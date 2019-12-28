Праздничные ограничения: что перекроют и как объехать в Новый год и Рождество

В новогодние праздники москвичей ждет много интересных событий, главными из которых станут фестиваль "Путешествие в Рождество" и новогодний салют. Однако в это время автомобилистам будет проблематично проехать по центру города из-за перекрытий, но машину можно оставить на любой другой парковке, так как она будет бесплатной. Рассказываем обо всех праздничных ограничениях в новогодние праздники.

Перекрытия в центре

Уже в эти выходные несколько улиц стали пешеходными. С 2 часов ночи 28 декабря до 22 часов 6 января автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам дорог:

Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;

Моховой улице – от Воздвиженки до улицы Охотный Ряд;

улице Охотный Ряд – от Моховой улицы до Театрального проезда;

Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки;

Малому Гнездниковскому переулку;

Леонтьевскому переулку;

Газетному переулку;

Никитскому переулку;

Глинищевскому переулку;

Брюсову переулку;

Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;

улице Большой Дмитровке – от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с начала дня 31 декабря до конца дня 5 января будут перекрыты:

Театральный проезд – от улицы Петровки до улицы Рождественки;

улица Петровка – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;

Крапивенский переулок;

Рахмановский переулок;

Неглинная улица – от Петровского бульвара до Рахмановского переулка;

улица Петровские Линии.

улицу Ильинку;

Большой Черкасский переулок;

Малый Черкасский переулок.

С 8 часов утра 31 декабря до 23 часов 8 января закроют для автомобилей:А с 18 часов 6 января до 4 часов утра 7 января перекроют Саймоновский проезд и улицу Волхонку – от Саймоновского проезда до улицы Ленивки.



Также в это время (с 2:00 28 декабря до 22:00 6 января) для водителей будут недоступны плоскостные парковки закрытого типа № 9002 (улица Охотный Ряд, владение 2) и № 9006 (Театральная площадь, владение 1). Кроме того, с 6 часов утра 31 декабря до 6 часов утра 6 января будет ликвидировано парковочное пространство на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенки до Трубной площади в обоих направлениях.

Новогодние салюты

Фото: ТАСС/AP/Alexander Khitrov

Ряд улиц в Москве перекроют в период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года в связи с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года.

Так, с 7 часов утра 31 декабря до 5 часов утра 1 января 2020 года будет введено ограничение по одной полосе на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки. Также с 23:50 31 декабря по 00:30 1 января перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Москворецкую и площадь Васильевский Спуск.



В это же время нельзя будет проехать по Москворецкой набережной – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Раушской и Софийской набережным.

Также с 1 января с 00:50 до 01:10 1 января для проезда будут недоступны:

проезд возле торгового центра "Авиапарк";

улица Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда № 518;

улица Физическая – от Калужского шоссе до улицы Солнечной;

улица Центральная – от дома 26 до улицы Солнечной;

Озерная аллея – от Центрального проспекта до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проспекту;

улица Кадырова.

Парковка и общественный транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В дни новогодних праздников (с 1 по 8 января) парковка станет бесплатной на всех улицах, при этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

А метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать в круглосуточном режиме. В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) для пассажиров продлят время работы до 2 часов ночи. Также продлят движение поездов МЦД и пригородного сообщения. А канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 5 часов утра.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи часть маршрутов наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи) увеличат время работы до глубокой ночи, а некоторые будут работать круглосуточно. Подробные изменения можно посмотреть здесь. И главное, что проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января будет бесплатным.