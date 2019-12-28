Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Авто

27 декабря, 09:00 (обновлено 28.12.2019 13:10)

Праздничные ограничения: что перекроют и как объехать в Новый год и Рождество

транспорт перекрытия авто

В новогодние праздники москвичей ждет много интересных событий, главными из которых станут фестиваль "Путешествие в Рождество" и новогодний салют. Однако в это время автомобилистам будет проблематично проехать по центру города из-за перекрытий, но машину можно оставить на любой другой парковке, так как она будет бесплатной. Рассказываем обо всех праздничных ограничениях в новогодние праздники.

Перекрытия в центре

Уже в эти выходные несколько улиц стали пешеходными. С 2 часов ночи 28 декабря до 22 часов 6 января автомобилисты не смогут проехать по следующим участкам дорог:

  • Тверской улице – от Тверского бульвара до Моховой улицы;
  • Моховой улице – от Воздвиженки до улицы Охотный Ряд;
  • улице Охотный Ряд – от Моховой улицы до Театрального проезда;
  • Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки;
  • Малому Гнездниковскому переулку;
  • Леонтьевскому переулку;
  • Газетному переулку;
  • Никитскому переулку;
  • Глинищевскому переулку;
  • Брюсову переулку;
  • Большой Никитской улице – от Романова переулка до Моховой улицы;
  • улице Большой Дмитровке – от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с начала дня 31 декабря до конца дня 5 января будут перекрыты:

  • Театральный проезд – от улицы Петровки до улицы Рождественки;
  • улица Петровка – от Дмитровского переулка до Театрального проезда;
  • Крапивенский переулок;
  • Рахмановский переулок;
  • Неглинная улица – от Петровского бульвара до Рахмановского переулка;
  • улица Петровские Линии.

С 8 часов утра 31 декабря до 23 часов 8 января закроют для автомобилей:

  • улицу Ильинку;
  • Большой Черкасский переулок;
  • Малый Черкасский переулок.

А с 18 часов 6 января до 4 часов утра 7 января перекроют Саймоновский проезд и улицу Волхонку – от Саймоновского проезда до улицы Ленивки.


Также в это время (с 2:00 28 декабря до 22:00 6 января) для водителей будут недоступны плоскостные парковки закрытого типа № 9002 (улица Охотный Ряд, владение 2) и № 9006 (Театральная площадь, владение 1). Кроме того, с 6 часов утра 31 декабря до 6 часов утра 6 января будет ликвидировано парковочное пространство на Бульварном кольце на участке от улицы Пречистенки до Трубной площади в обоих направлениях.

Новогодние салюты

Фото: ТАСС/AP/Alexander Khitrov

Ряд улиц в Москве перекроют в период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года в связи с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года.

Так, с 7 часов утра 31 декабря до 5 часов утра 1 января 2020 года будет введено ограничение по одной полосе на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки. Также с 23:50 31 декабря по 00:30 1 января перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Москворецкую и площадь Васильевский Спуск.

Фото: transport.mos.ru

В это же время нельзя будет проехать по Москворецкой набережной – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Раушской и Софийской набережным.

Также с 1 января с 00:50 до 01:10 1 января для проезда будут недоступны:

  • проезд возле торгового центра "Авиапарк";
  • улица Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда № 518;
  • улица Физическая – от Калужского шоссе до улицы Солнечной;
  • улица Центральная – от дома 26 до улицы Солнечной;
  • Озерная аллея – от Центрального проспекта до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проспекту;
  • улица Кадырова.

Парковка и общественный транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В дни новогодних праздников (с 1 по 8 января) парковка станет бесплатной на всех улицах, при этом плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

А метрополитен и МЦК в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будут работать в круглосуточном режиме. В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) для пассажиров продлят время работы до 2 часов ночи. Также продлят движение поездов МЦД и пригородного сообщения. А канатная дорога на Воробьевых горах будет работать в новогоднюю ночь до 5 часов утра.

Кроме того, в новогоднюю и рождественскую ночи часть маршрутов наземного транспорта (автобусы, троллейбусы и трамваи) увеличат время работы до глубокой ночи, а некоторые будут работать круглосуточно. Подробные изменения можно посмотреть здесь. И главное, что проезд в метро, на МЦК и наземном транспорте с 20 часов 31 декабря до 6 часов утра 1 января будет бесплатным.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать