Новогоднюю спортивную программу подготовили для гостей "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Важной частью новогодних гуляний на фестивале "Путешествие в Рождество" станет спортивная программа. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Для москвичей и гостей столицы подготовили показательные выступления спортсменов и мастер-классы. На Тверской улице с 31 декабря по 5 января для гостей будут проводить тренировки более 100 спортсменов. На площадках в центре города установят хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк, площадку для мотошоу и "космические качели".

Отмечается, что профессиональные хайлайнеры подготовили для горожан увлекательную программу: они на высоте крыш домов на Тверской улице будут показывать различные трюки. Увидеть их можно будет возле дома 8, корпуса 1.

Гимнасты будут демонстрировать воздушно-акробатические номера, выступая на "космических снарядах" с размахом в четыре метра. Опробовать уникальный снаряд смогут все желающие возле дома 6, строения 3.

Во время праздничных гуляний для горожан также подготовили шоу каскадеров-мотоциклистов, которые проедутся на большой скорости по внутренней поверхности металлической сферы. Конструкцию установят на Охотном ряду возле дома 2. На этой же улице для юных любителей спорта оборудуют сноуборд-парк, где будут установлены детские спортивные горки.

Также для детей до 12 лет подготовили тюбинги для катания в парке на Тверской улице возле дома 6, строения 7. В этом же парке профессиональные сноубордисты представят яркие трюки.

Еще одна спортивная площадка расположится на Моховой улице. Там все желающие смогут отработать навыки передвижения на сноуборде по перилам и другим граням. Также все желающие смогут посетить сноуборд-парк на Новом Арбате.

А днем 31 декабря любителей сноубординга ждет интересная встреча с российским райдером Денисом Леонтьевым. Он с 14:00 до 15:00 будет демонстрировать трюки и делиться опытом с гостями площадки.

Кроме того, у горожан будет возможность покататься на коньках на Тверской площади, а также в Ледовых театрах в Новопушкинском сквере и на площади Революции. Они будут работать 1 января до 03:00 часов.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток. Праздничные площадки также расположены в Новопушкинском сквере, у ЦУМа, на Новом Арбате, на Школьной улице и других площадках.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

