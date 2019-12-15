Ледяной городок, шары с фигурками балерин и гирлянды украсили столицу к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ледяной городок с подсветкой, шары с фигурками балерин, светящиеся коньки и другие декоративные элементы украсили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Например, в парке "Фили" раскинулся ледяной городок с прозрачными башенками из полимерных кубов и пирамид с внутренней подсветкой.

"В Лианозовском парке и парке "Красная Пресня" гости полюбуются прозрачными шарами с застывшими внутри фигурками балерин, а в парках "Митино" и "Сокольники", – большими светящимися коньками, декорированными разноцветными игрушками и гирляндами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего для украшения площадок фестиваля использовали более 130 километров светодиодных гирлянд, 100 километров бус, 150 тысяч игрушек и декоративных элементов.

Арки "Световая архитектура" длиной до 40 метров появились в Новопушкинском сквере, на площади Революции, Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, а над фонтаном на Тверской площади растянулись нити гирлянд в форме елки. Звездное небо из гирлянд можно увидеть на Никольской улице, Кузнецком Мосту и Рождественке, в Камергерском и Столешникове переулках, на площади Юности в Зеленограде и на фестивальных площадках в парках.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках города. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес из 130 елок и 29 арт-объектов ("Московская тройка", "Нюрнбергская рождественская мельница" и другие), в центре которого возвышается 20-метровая ель, украшенная тремя километрами гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.

На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам, знаменитым своими рождественскими традициями, – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

В фестивальных шале этих городов можно присоединиться к мастер-классам. Здесь горожане могут научиться делать французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса или готовить вкусные конфеты в "Карамельной мастерской".

На фестивальной площадке между Манежной площадью и площадью Революции гости смогут отведать угощения со всей Европы. Среди них жареные каштаны и французский торт "Рождественское полено", бельгийские вафли и шоколад, латвийская запеканка "Зивью-пудиньш", рижские шпроты и шакотис из Литвы.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.

В новогоднюю ночь все площадки фестиваля будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.

Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года. Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.

Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.

