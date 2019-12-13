Показ мод на коньках и уличные спектакли ждут гостей "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первые дни работы фестиваля "Путешествие в Рождество", который начинается в столице 13 декабря, гостей ждут показ мод на коньках, ледовые балеты, уличные спектакли и мастер-классы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Уточняется, что показ мод на коньках пройдет 13 декабря в Ледовом театре на площади Революции.

"Свои капсульные коллекции, созданные специально к фестивалю "Путешествие в Рождество", представят восемь известных российских дизайнеров", – говорится в сообщении.

После показа состоится шоу "Лебединое озеро", открывающее сезон в этом Ледовом театре. Шоу поставил олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отметили в оргкомитете.

Также Ледовый театр откроется в Новопушкинском сквере.

На Манежной площади расположится Рождественская ярмарка. Посетители смогут послушать чтения европейских сказок в "Библиотеке" и отправить письмо на Рождественской почте. Кроме того, по вечерам в субботу и воскресенье на Манежной площади можно послушать живую музыку.

"Атмосферу праздничных гуляний создадут уличные спектакли театра Happy People Project. В пятницу, 13 декабря, смотрим их "Мастерскую игрушек" и "В погоне за Новым годом", а в субботу вас будет ждать представление "Шерлок Холмс и хливкие шорьки", – добавили в оргкомитете.

Не меньше ярких выступлений подготовили и для посетителей окружных площадок фестиваля.

13 декабря на Профсоюзной улице пройдет сказочных перформанс "Оле Лукойе" уличного театра "Высокие братья".

14 декабря на бульваре Дмитрия Донского театр "Люм" представит шоу "Волшебные рукавички", а 15 декабря посетители площадки на улице Хачатуряна смогут отправиться в "Новогоднее путешествие" вместе с театром "Оранжевое небо.

В Камергерском переулке для посетителей подготовили интерактивные программы от благотворительных фондов.

Всего гостей фестиваля ждет порядка 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысячи мастер-классов, спортивных игр и ледовых шоу. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут более 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов.

На Манежной площади гостей здесь ждут встречи с Дедом Морозом, Снеговиком-Почтовиком и другими сказочными персонажами. Тут же установят самую высокую на фестивале новогоднюю елку. На ее украшение ушло 3 километра елочных гирлянд и 3,5 тысячи игрушек.

На улице Кузнецкий Мост появились дизайнерские елки, их украсили победители фестивального конкурса "Елка детства". Множество концертов российских и зарубежных звезд пройдет в "Зарядье".

В этом году в торговой фестивальной программе примут участие производители из 55 регионов России и 22 стран. Кроме того, на "Путешествии в Рождество" откроется 450 шале.