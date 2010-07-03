Мед с золотом и штоллены: что приобрести на "Путешествии в Рождество"

11:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В торговых шале фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году можно будет приобрести елочные игрушки и украшения для дома, авторские сувениры, зимние аксессуары, а также деликатесы и лакомства, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Всего на фестивале будут работать 450 шале. А самая необычная торговая программа развернется на Манежной площади и на переходе от Манежной площади к площади Революции.
Там будут продавать разнообразные пряники и сладости из Страсбурга. Пряники будут самых разных форм: в виде сердечек, фигурок животных, игрушек. Самый знаменитый – "Маннель" – это пряничный человечек.
Посетители фестиваля смогут купить не только еду, но и оригинальную керамическую посуду ручной работы, праздничный текстиль и аксессуары для кухни. Приобрести можно будет домашние тапочки из натурального войлока, мягкие игрушки и марионетки и многое другое.
Производители привезут на фестиваль различные крекеры, нюрнбергские пряники, традиционные немецкие рожественские пироги штоллены, бельгийские трюфели, маршмеллоу, шоколадные конфеты, а также разнообразные австрийские продукты (например, масло из семян штирийской масляной тыквы, мед с сусальным золотом и шоколадный крем-мед с ядром какао).
В Камергерском переулке можно будет выбрать кованые сувениры, лампы и елочные игрушки из витражного стекла, кружевные украшения ручной работы, рождественские венки и пряничные домики.
На Рождественке будут продавать деревянные украшения для дома, елочные, мягкие и развивающие игрушки.
В торговых шале на Ореховом бульваре будут представлены фигурки сказочных персонажей, декоративные маски, сувенирные и интерьерные куклы, куклы-шкатулки, изделия из фарфора; новогодние подарки из Крыма – сладости, варенья из трав и плодов, мармелад, рахат-лукум, конфеты, пастила, цукаты, чай, а также продукция из лаванды.
На площадках фестиваля в Зеленограде можно будет выбрать оригинальные рождественские венки, новогодние букеты, свечи, авторские сувениры из стекла, глины, дерева, текстиля, шерсти.
На Городецкой улице можно приобрести дизайнерские шапки и шарфы, елочные игрушки ручной работы, арт-пазлы и праздничные свечи.
На Матвеевской улице будут продаваться рождественские колокольчики, елочные игрушки ручной росписи, декоративные маски, сувенирные и интерьерные куклы. А к столу тут предложат мясные деликатесы, фигурные пряники, пастилу ручной работы и сладости Вологодской кондитерской фабрики.
На площадке фестиваля, расположенной на Ленинградском проспекте, можно будет порадовать себя оригинальными подсвечниками, вазами, бокалами, елочными украшениями.
Валенки ручной работы, детские развивающие экоигрушки, рождественские пряники, 3D-леденцы "Космос" и "Новогодние" со съедобным изображением внутри, "космическое питание" и десерты в тюбиках все желающие смогут приобрести на площадке на улице Хачатуряна.
На Тимирязевской улице будут представлены куклы Ивановской фабрики игрушек, различные сувениры и интерьерные изделия из дерева. Из съедобного – леденцы и песочное печенье в красочной глазури.
Подарочные наборы с юга страны, в которые входят чай, варенье, разные сладости, можно купить на Святоозерской. А на площади Славы в торговых шале будет представлена кухонная утварь, шерстяные изделия ручной работы, авторские куклы в народных костюмах, десерты и кондитерские изделия.
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" развернется на нескольких десятках площадок по всей Москве. Главные расположатся на Красной и Манежной площадях.
Гости праздника смогут приобрети необычные сувениры, попробовать различные угощения. Центральные же площадки и вовсе превратятся в европейские города, в которых проводят известные рождественские ярмарки.
Кроме того, в рамках фестиваля будут работать два ледовых театра. Зрителям покажут шоу Петра Чернышова и спектакль Евгения Плющенко.
Во время новогодних праздников будет работать множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоится свыше 1,2 тысячи мероприятий. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе.
В столичных парках с 13 декабря по 12 января пройдут спектакли, концерты, анимационные программы со сказочными героями, выступления жонглеров, акробатов и фокусников, мастер-классы, викторины, квесты и конкурсы.
Целый месяц площадки будут работать в "Зарядье", парках "Красная Пресня", "Фили", "Сокольники", "Кузьминки", в Бабушкинском, Лианозовском, Измайловском парках, а также в сквере по Олонецкому проезду. Открыты площадки будут с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 13:00 до 19:00 – в выходные и праздничные дни.
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