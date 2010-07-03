Благотворительные фонды подготовили мероприятия к "Путешествию в Рождество"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 20 благотворительных фондов проведут рождественские чтения и творческие мастер-классы на фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На площадке в Камергерском переулке откроется "Мастерская добрых дел" с ежедневной интерактивной программой от благотворительных фондов. В фестивале примут участие фонды "Жизнь", "Я есть!", "Дом с маяком", "Дети наши", "Созвездие добра", "Абсолют-Помощь", "Старость в радость", "Артист", "ДорИнвест", "Котодетки", Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, "Лапа дружбы", "Спешите делать добро!", "Русская береза", "Дом для мамы", "Гольфстрим", Свято-Софийский социальный дом, "ОРБИ", "Движение вверх".

"Новый год и Рождество – замечательное время, чтобы дарить добро. В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и благотворительные елки для детей из нуждающихся семей. Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы "Путешествие в Рождество": знакомим людей с благотворительными фондами, собираем подарки для их подопечных, проводим интерактивные программы. В этом году в фестивале участвует около 20 фондов", – отметила Сергунина.

Каждый день посвятят отдельному фонду. Мастерская будет работать с 15:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 19:00 – по выходным, кроме 27 декабря (с 11:00 до 20:00) и 7 января (13:00 – 19:00). 14 декабря к благотворительному марафону подключится Тверской бульвар: там проведут творческие уроки и занятия по арт-терапии представители фонда "Движение вверх".

В Камергерском переулке программа начинается уже в первый день фестиваля. 13 декабря фонд "Жизнь", помогающий детям с онкологическими заболеваниями, организует мастер-классы по созданию елочных игрушек и фотосказок о животных. На 14 декабря, с 15:00 по 19:00, фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева "Я есть!" готовит благотворительную акцию "Удивительные елки".

25 и 29 декабря Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям покажет кукольные спектакли и проведет "Уроки безопасного интернета".

На инклюзивных мастер-классах фонда "Абсолют-Помощь" 19 и 21 декабря будут рады детям с особенностями развития. А главным мероприятием программы фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро" 27 декабря станет интерактивное занятие "Запах Рождества, или Новый год – время читать!", оно же – презентация проекта Российской государственной детской библиотеки "Книги и ароматы". Его участники послушают рождественские истории и стихотворения и познакомятся с удивительным новым форматом детских книг с ароматизированными картинками.

Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям "Русская береза" приглашает на занятия по актерскому мастерству, новогодние викторины и лекции по волонтерству. В дни этого фонда можно передать подарки его подопечным через "Корзину добра". А в рамках акции "Рождественский ангел добра" фонда "Старость в радость" все желающие смогут оставить подарок и подписать новогоднюю открытку с добрыми пожеланиями для пожилых людей из домов престарелых.

ГБУ "ДорИнвест", опекающее приют "Зоорассвет", привезет на фестиваль своих мурлыкающих подопечных. 22 и 23 декабря, а также 11 и 12 января в "Мастерской" будет проходить выставка кошек. Для горожан так организуют шахматные турниры, уроки рисования животных и консультации по уходу за ними. Ветеринарные врачи ответят на вопросы о здоровье ваших четвероногих друзей.

На площадях и в парках создают рождественские фотозоны

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" в нынешнем году развернется на 40 площадках по всей столице. Главные из них планируют открыть на Манежной и Красной площади.

По традиции посетители смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны. Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.

На фестивале "Путешествие в Рождество" будут работать два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, а в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль Евгения Плющенко.