Благотворительные фонды подготовили мероприятия к "Путешествию в Рождество"

16:29
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Около 20 благотворительных фондов проведут рождественские чтения и творческие мастер-классы на фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На площадке в Камергерском переулке откроется "Мастерская добрых дел" с ежедневной интерактивной программой от благотворительных фондов. В фестивале примут участие фонды "Жизнь", "Я есть!", "Дом с маяком", "Дети наши", "Созвездие добра", "Абсолют-Помощь", "Старость в радость", "Артист", "ДорИнвест", "Котодетки", Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям, "Лапа дружбы", "Спешите делать добро!", "Русская береза", "Дом для мамы", "Гольфстрим", Свято-Софийский социальный дом, "ОРБИ", "Движение вверх".
"Новый год и Рождество – замечательное время, чтобы дарить добро. В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и благотворительные елки для детей из нуждающихся семей. Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы "Путешествие в Рождество": знакомим людей с благотворительными фондами, собираем подарки для их подопечных, проводим интерактивные программы. В этом году в фестивале участвует около 20 фондов", – отметила Сергунина.
Каждый день посвятят отдельному фонду. Мастерская будет работать с 15:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 19:00 – по выходным, кроме 27 декабря (с 11:00 до 20:00) и 7 января (13:00 – 19:00). 14 декабря к благотворительному марафону подключится Тверской бульвар: там проведут творческие уроки и занятия по арт-терапии представители фонда "Движение вверх".
В Камергерском переулке программа начинается уже в первый день фестиваля. 13 декабря фонд "Жизнь", помогающий детям с онкологическими заболеваниями, организует мастер-классы по созданию елочных игрушек и фотосказок о животных. На 14 декабря, с 15:00 по 19:00, фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева "Я есть!" готовит благотворительную акцию "Удивительные елки".
25 и 29 декабря Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям покажет кукольные спектакли и проведет "Уроки безопасного интернета".
На инклюзивных мастер-классах фонда "Абсолют-Помощь" 19 и 21 декабря будут рады детям с особенностями развития. А главным мероприятием программы фонда Оксаны Федоровой "Спешите делать добро" 27 декабря станет интерактивное занятие "Запах Рождества, или Новый год – время читать!", оно же – презентация проекта Российской государственной детской библиотеки "Книги и ароматы". Его участники послушают рождественские истории и стихотворения и познакомятся с удивительным новым форматом детских книг с ароматизированными картинками.
Фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям "Русская береза" приглашает на занятия по актерскому мастерству, новогодние викторины и лекции по волонтерству. В дни этого фонда можно передать подарки его подопечным через "Корзину добра". А в рамках акции "Рождественский ангел добра" фонда "Старость в радость" все желающие смогут оставить подарок и подписать новогоднюю открытку с добрыми пожеланиями для пожилых людей из домов престарелых.
ГБУ "ДорИнвест", опекающее приют "Зоорассвет", привезет на фестиваль своих мурлыкающих подопечных. 22 и 23 декабря, а также 11 и 12 января в "Мастерской" будет проходить выставка кошек. Для горожан так организуют шахматные турниры, уроки рисования животных и консультации по уходу за ними. Ветеринарные врачи ответят на вопросы о здоровье ваших четвероногих друзей.
На площадях и в парках создают рождественские фотозоны
Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" в нынешнем году развернется на 40 площадках по всей столице. Главные из них планируют открыть на Манежной и Красной площади.
По традиции посетители смогут попробовать угощения и купить необычные сувениры со всей страны. Центральные площадки фестиваля в этом году превратятся в европейские города, где проходят самые известные в мире рождественские ярмарки.
На фестивале "Путешествие в Рождество" будут работать два ледовых театра. На катке в Новопушкинском сквере покажут шоу в постановке Петра Чернышева, а в ледовом театре на площади Революции покажут спектакль Евгения Плющенко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: