Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин одобрил строительство двух объектов на северо-востоке и западе Москвы. Об этом мэр рассказал в своем телеграм-канале.

Так, на Сельскохозяйственной улице в Ростокине появится спортивный комплекс, а на Верейской улице в Можайском районе – многофункциональный бизнес-центр.

Как уточнил градоначальник, оба проекта возведут за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда, благодаря чему в столице появится свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест.

Собянин напомнил, что за 4 года соответствующая программа охватила практически все районы столицы. За этот промежуток времени было заключено более 130 соглашений, которые позволили создать свыше 290 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики.

Как ранее подчеркивал мэр, развертывание рабочих мест в спальных районах столицы позволило избежать транспортного коллапса. По его словам, радикальных изменений нет, однако позитивный эффект наблюдается.

Между тем в южной части столицы планируется создать более 8,5 тысячи рабочих мест в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой будут реализованы проекты создания деловой и социальной инфраструктуры.

