Собянин: создание рабочих мест в спальных районах помогло избежать транспортного коллапса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Развертывание рабочих мест в спальных районах столицы позволило избежать транспортного коллапса, отметил Сергей Собянин в своей речи на Форуме инновационных финансовых технологий, который проходит на территории образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Очень важно было понимать, что люди, которые приезжают в центр города на работу и уезжают, – основное место работы за Третьим транспортным кольцом – создают гигантские потоки встречные, даже не встречные, а в одном направлении", – объяснил он.

Благодаря новым рабочим местам ситуация на дорогах заметно улучшилась, добавил мэр. По его словам, радикальных изменений нет, однако позитивный эффект наблюдается.

Собянин обратил внимание, что численность населения выросла на 1,5 миллиона, а количество транспортных средств – на 700 тысяч. При этом транспортного коллапса не произошло, а значит, Москва может продолжать развиваться, подчеркнул он.

Кроме того, в последние несколько лет в городе реконструировали две трети развязок на МКАД, что тоже положительно отразилось на движении, резюмировал он.

Между тем в южной части столицы планируется создать более 8,5 тысячи рабочих мест в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Инвесторы могут воспользоваться льготой при строительстве многоквартирных домов, если одновременно с жилой застройкой будут реализованы проекты создания деловой и социальной инфраструктуры.

