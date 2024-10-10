10 октября, 14:41Мэр Москвы
Собянин открыл эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин открыл движение по съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект.
Строительство новой эстакады длиной 710 метров завершили в текущем октябре. Она позволит автомобилистам съезжать с южного направления МСД сразу в сторону МКАД. Это, в частности, сократит пробег в два раза, так как не нужно будет ехать в объезд по Шоссейной улице.
Также благодаря съезду улучшилась транспортная доступность Печатников и Текстильщиков, где живут свыше 200 тысяч человек. Кроме Шоссейной улицы, свободнее станут и другие прилегающие участки Волгоградского проспекта, Зеленодольской улицы, Волжского бульвара и Люблинской улицы.
Ранее мэр рассказывал, что за год с момента открытия столичный скоростной диаметр стал одним из трех самых популярных направления города, улучшив транспортную доступность сразу 48 районов Москвы. Ежедневно диаметром пользуются около 400 тысяч автомобилистов.
МСД улучшил транспортную доступность жителей 48 районов