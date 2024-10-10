Собянин открыл эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл движение по съезду с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект.

Строительство новой эстакады длиной 710 метров завершили в текущем октябре. Она позволит автомобилистам съезжать с южного направления МСД сразу в сторону МКАД. Это, в частности, сократит пробег в два раза, так как не нужно будет ехать в объезд по Шоссейной улице.

Также благодаря съезду улучшилась транспортная доступность Печатников и Текстильщиков, где живут свыше 200 тысяч человек. Кроме Шоссейной улицы, свободнее станут и другие прилегающие участки Волгоградского проспекта, Зеленодольской улицы, Волжского бульвара и Люблинской улицы.

Ранее мэр рассказывал, что за год с момента открытия столичный скоростной диаметр стал одним из трех самых популярных направления города, улучшив транспортную доступность сразу 48 районов Москвы. Ежедневно диаметром пользуются около 400 тысяч автомобилистов.

