Тоннель, мост и эстакада построены на новом участке МСД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннель, мост и эстакада построены на новом участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы М-2 "Крым". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Депстроя Рафика Загрутдинова.

Тоннель расположен под 32-м километром МКАД, а восьмиполосный мост – над рекой Битцей. На пересечении с 24-м километром трассы М-2 возведена эстакада – съезд с МСД на Симферопольское шоссе, рассказал Загрутдинов.

Основные конструкции шестиполосного тоннеля протяженностью 103 метра строили под защитным экраном, чтобы не останавливать движение автомобилей на МКАД. Длина моста над Битцей, который стоит на пяти опорах, составляет 109 метров. Балочный пролет сборно-монолитной конструкции смонтировали при помощи кранов.

Длина эстакады, проходящей над Симферопольским шоссе, – один километр. Она расположена на высоте около пяти метров, по ней сможет проехать даже габаритный транспорт. Сооружение стоит на девяти монолитных опорах. Строение эстакады проходило поэтапно: движение по пересекаемому Симферопольскому шоссе организовывали по временной схеме и не прерывали в течение всего периода проведения работ.

Ранее сообщалось, что МСД вошел в тройку самых востребованных трасс в Москве. Один из самых масштабных дорожных объектов столицы протянулся на 68 километров. Благодаря ему горожане могут проехать с севера на юг города за 40 минут. К концу этого года будет сформирован следующий этап, на котором МСД соединят с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.