Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Город продолжает развивать современную дорожно-транспортную систему, о чем рассказал Сергей Собянин. Сейчас большая работа идет на Московском скоростном диаметре (МСД). Там уже закончен монтаж пролетных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Она обеспечит проезд в том числе над железной дорогой Курского направления.



Около 10 тысяч велосипедистов проехали по улицам Москвы рамках большого Осеннего велофестиваля. Спортсмены и любители преодолели дистанцию в 26 километров. Это один из самых длинных маршрутов за всю историю фестиваля. Заезд начинался на ВДНХ, а завершался – в Крылатском. На финише всех гостей и участников ожидала развлекательная программа.

В Москве отметят завершение мотосезона 21 сентября. Колонну возглавят 22 мотоклуба. Тысячи мотоциклистов проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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