Москва первой в стране открывает программу по поддержке рождаемости

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В сентябре Москва первой в стране начинает реализацию программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет готовиться к беременности с учетом состояния их здоровья. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности. Для этого мы создали уникальный проект по репродукции и планированию беременности, аналогов которому нет нигде в мире. В нем смогут принять участие все желающие москвички с 18 до 40 лет. Думаю, москвички уже могли заметить в своих электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ", – рассказала Ракова.

Теперь в центрах женского здоровья и в женских консультациях москвичкам будут предлагать бесплатно сдать анализ крови для определения уровня антимюллерова гормона. Он напрямую связан с возможностью зачать ребенка. Если у женщины низкий уровень этого гормона, то она может пройти полный комплекс медицинских мероприятий, которые помогут ей забеременеть. Среди них, например, бесплатное сохранение яйцеклеток в специализированном биобанке с помощью заморозки – криоконсервации.

Кроме того, теперь жительницы Москвы могут бесплатно сделать ЭКО и генетическую диагностику эмбрионов.

"Я искренне надеюсь, что еще больше москвичек смогут стать мамами здоровых малышей и они почувствуют заботу и поддержку со стороны города", – отметила Ракова.

Ранее Минздрав России подготовил проект, согласно которому российских женщин будут направлять к медицинскому психологу дважды за время их беременности. В ведомстве подчеркнули, что консультации направлены на уменьшение риска предродовых осложнений, а также формирование у будущих матерей позитивного настроя к вынашиванию и рождению ребенка.