Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс акушеров-гинекологов и неонатологов в РФ

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В России не хватает 3 663 акушеров-гинекологов и 1 734 неонатологов. С учетом акушерок кадровый дефицит составляет от 8,5 тысячи до 11,5 тысячи специалистов. Об этом заявил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих в ходе конференции Национальной медицинской палаты (НМП).

При этом в государственных медучреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов.

Всего в стране работают 1 665 акушерских стационаров, где трудоустроены 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысячи неонатологов и 44,6 тысячи акушерок.

При этом было отмечено отсутствие перинатальных центров в Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Власти Москвы планируют открыть около 30 центров женского здоровья. В 15 из них ведутся ремонтные работы, 2 начнут принимать пациенток до конца 2024 года. Об этом ранее рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.