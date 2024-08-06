Депутат МГД Батышева: в медорганизации ЗАО Москвы регулярно поступает новое оборудование

Фото: Ольга Иртегова

В медицинские организации Западного административного округа столицы регулярно поступает новое оборудование. Об этом депутат Московской городской думы Татьяна Батышева сообщила Агентству "Москва".

"В медицинские организации Западного административного округа столицы поступает новое оборудование, которое закупают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Так, в городской клинической больнице № 31 имени академика Савельевой недавно были оборудованы новые рентген-операционные. В этом медицинском учреждении внедрили инновационную методику эндопротезирования коленного сустава с использованием робота-ортопеда", – сказала Батышева.

По ее словам, робот создает 3D-модели сустава, что позволяет планировать и проводить операции с высокой точностью.

"А в Научно-практическом центре детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы на Мичуринском проспекте, доме 74, (которым руководит Батышева. – Прим. ред.) уже давно используют современное оборудование, в том числе роботизированные костюмы, экзо-скелеты и аппараты для многофакторного мониторинга психоэмоционального и физиологического состояния ребенка", – пояснила Батышева.

Она отметила, что в этом году для наиболее эффективной реабилитации детей и подростков здесь внедрили новейшие технологии распознавания психо-эмоционального состояния, совмещенного с оценкой работы вегетативной нервной системы.

"Это комплексы биологической обратной связи, которые используются для коррекции эмоционального состояния детей и подростков. На экранах монитора детям включают игры на расслабление, ребенок выполняет простые задания и тем самым улучшает процессы саморегуляции и стабилизации эмоционального состояния", – рассказала депутат МГД.

Она добавила, что подобное оборудование при поддержке благотворительных организаций передается в медучреждения Белгорода и Севастополя.

"Нами была разработана и запущена программа медико-психологической реабилитации детей, перенесших стрессовое расстройство. В больницы Белгорода и Севастополя при содействии благотворительных организаций поступили специальные комплексы биологической обратной связи, проведено обучение специалистов. Система уже показала высокую эффективность при лечении взрослых пациентов и детей", – подчеркнула Батышева.

В свою очередь, все онкологические стационары Москвы внедрили новые сервисы ведения документации в цифровом формате. Таким образом, в столице полностью завершилась цифровизация якорных онкологических клиник.

При этом с 2019 года в городе пошагово внедряют новый стандарт оказания онкологической помощи. Он основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов.

