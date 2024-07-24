В Москве повысилось качество лечения пациентов с ревматологическими заболеваниями

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В столичных медучреждениях был внедрен новый подход оказания ревматологической помощи, что заметно повысило качество лечения пациентов. Об этом подробнее рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что лечение данного заболевания считается сложным и требует времени. Кроме того, за пациентами должен постоянно наблюдать врач, добавила она. По словам Раковой, перед консультативно-диагностическими центрами стоит задача провести как можно скорее максимум обследований, в числе которых КТ, МРТ, УЗИ, эхокардиография и другие процедуры.

"Внутри каждого учреждения реализован подход "бесшовного" пути для пациента – от момента первичной диагностики и лечения до диспансерного наблюдения с целью контроля активности заболевания. <...> С момента создания межокружных ревматологических центров врачи провели более 230 тысяч приемов", – добавила она.

Таким образом, практически ушла проблема поздней диагностики заболевания, отметила Ракова.

Кроме того, для лечения теперь применяют таргетные синтетические и генно-инженерные биологические лекарства, которые не приводят к побочным эффектам. В настоящее время такую терапию проходят 5,5 тысячи человек. В каждый из центров за год прикрепились до 7 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией в Москве. По словам Сергея Собянина, все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

Также будет внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого ИИ сможет анализировать медкарты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний, "подсвечивая" их медикам.

