Цифровизация онколабораторий ускорила постановку диагноза в столице на 20%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные врачи на 20% быстрее ставят диагнозы в результате объединения всех лабораторий онкологических клиник в единый контур и их цифровизации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она рассказала, что в 2020 году город перешел в цифровую эру в диагностике опухолей благодаря внедрению стандарта онкологической помощи, который регламентирует все ключевые этапы диагностики и лечения онкологии. В результате технического переоснащения патоморфологических отделений онкостационаров, поставки нового унифицированного оборудования, автоматизации рутинных процессов, разработки и внедрения программного обеспечения время на постановку диагноза врачом-патоморфологом сократилось на 15–20%, отметила Ракова.

Заммэра указала, что каждый год в патоморфологических отделениях стационаров проводят свыше 1,5 миллиона исследований. После внедрения системы для патоморфологии стекла и блоки заменили цифровыми изображениями, которые собираются в единой базе. Это со временем позволит создать один из самых больших в мире специализированных архивов для обучения искусственного интеллекта, сказала Ракова и добавила, что он будет помогать врачам при анализе изображения и постановке диагноза.

В данный момент биоматериал пациента с подозрением на рак медики изучают не под микроскопом, а на экране компьютера. Это значительно расширило поле обзора изображения, позволило получить высокое разрешение и возможность его масштабирования для изучения мельчайших деталей.

Для проведения исследования фрагмент тканей человека помещается в парафиновый блок, а потом послойно нарезается и монтируется на стекло. Далее стеклопрепараты устанавливают в специальные сканеры, которые оцифровывают изображение в высоком разрешении. Картинка автоматически загружается в систему, доступ к которой имеют все патоморфологические отделения якорных онкостационаров Москвы.

Кроме того, цифровизация помогла решить логистические проблемы. Для того чтобы показать стеклопрепарат врачам другого медучреждения, раньше нужно было организовать его транспортировку. Сейчас общий просмотр можно провести в режиме реального времени, при этом в процессе обсуждения специалисты могут выделять на экране монитора диагностически значимые признаки. Таким образом, время на поставку диагноза сократилось на часы, в отдельных случаях – на дни.

Ранее сообщалось, что городская клиническая онкобольница № 1 стала лучшей по итогам онкологического рейтинга за 2023 год. По словам Раковой, там ежегодно лечатся почти 100 тысяч человек. На втором месте в рейтинге оказалась Московская городская онкологическая больница № 62, на третьем – Московский клинический научный центр имени Логинова, на четвертом – городская клиническая больница имени Боткина. Также в пятерку лучших вошел московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка".

