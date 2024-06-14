Минздрав РФ предложил включить рак в число профессиональных заболеваний

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Онкологию могут включить в РФ в список профессиональных заболеваний. С такой инициативой выступило министерство здравоохранения России. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект постановления кабмина.

Профессиональное заболевание – это хронический или острый недуг сотрудника, возникающий из-за вредного влияния на производстве, в результате которого трудоспособность была утрачена, следует из закона "Об обязательном социальном страховании".

В статье отмечается, что существующий перечень профзаболеваний не учитывает, что рак часто является следствием воздействия вредного производственного фактора.

В нынешних условиях следует "пересмотреть подходы к отнесению заболеваний к профессиональным", говорится в пояснительной записке.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказывал, что ограничение жирной и соленой пищи может сократить риски развития рака. По его словам, человеку стоит регулярно употреблять разную зелень и овощи. Также он посоветовал отказаться от алкоголя и сигарет.

