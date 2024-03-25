Онколог рассказала, что боли в суставах и стоматит могут быть признаком проблем кишечника

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Такие заболевания кишечника, как язвенный колит и болезнь Крона, обычно проявляются через боли в животе и диарею, однако иногда они могут протекать нетипично. Таким заключением поделилась врач-онколог Суна Исакова в беседе с "Газетой.ру".

"В редких случаях нетипичными проявлениями язвенного колита и болезни Крона могут быть покраснения глаз, снижение зрения, боли в суставах – причины появления этих симптомов неизвестны", – отметила эксперт.

Еще одним из симптомов недомогания может быть афтозный стоматит – заболевание, когда на слизистой полости рта появляются болезненные язвы. Однако, по словам медика, точная причина появления афтозного стоматита на фоне заболеваний кишечника также до сих пор неизвестна.

Как отметила эксперт, диагностировать кишечную патологию на фоне нетипичных симптомов врачу помогает тщательный опрос и осмотр пациента. Если же воспалительные заболевания кишечника не выявлены, они могут приводить к развитию инфекционной патологии – абсцессу кишечника, его перфорации и, как следствие, перитониту, обратила внимание Исакова.

Она добавила, что также в организме нарушаются процессы нормального всасывания питательных веществ. Все это опасно непроходимостью и раком кишечника.

Ранее врач-онколог высшей категории Беслан Балкаров рассказал о первых симптомах рака кишечника. Он отметил, что клинические проявления онкологии зависят от места локализации опухоли. Причем симптомы настолько слабо выражены, что заподозрить наличие опухоли без комплексного обследования невозможно.