Гастроэнтеролог рассказал, как распознать дисбактериоз

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Гастроэнтеролог Егор Язов рассказал, как распознать дисбактериоз и нужно ли его лечить, передает "Вечерняя Москва".

По его словам, дисбактериозом называют состояние, при котором нарушается микрофлора кишечника. Врач отметил, что нормы состава микробиоты как таковой не существует – у каждого организма она своя. Эксперт пояснил, что это зависит от множества факторов, включая питание, генетику, физическую активность, наличие домашних животных, вредных привычек и многое другое.

Язов рассказал, что нездоровой считается микробиота со скудным неразнообразным составом и уменьшением количества "хороших" бактерий. Во всем мире это называется дисбиозом, но четких критериев для его оценки нет из-за сложности этой живой системы.

Врач подчеркнул, что ни по какому анализу кала не получится узнать всю информацию о бактериях в кишечнике, поскольку для каждого человека состав микрофлоры индивидуален. Кроме того, по его словам, принимать во внимание только одно сообщество бактерий было бы совершенно неправильно, ведь функции обоих очень важны.

Также он отметил, что лечение дисбактериоза с подбором конкретных пробиотиков, содержащих живые бактерии, не работает. Лучше всего насыщать организм пребиотиками. Речь идет о веществах, которые люди не могут полностью или частично расщеплять и усваивать, поэтому они достигают толстого кишечника, где и достаются бактериям.

Среди пребиотиков хорошо известны инулины. Это длинные цепочки фруктозы, которые часто добавляют в продукты питания в качестве добавки. Они также содержатся в природе в глютенсодержащих злаках, корне цикория, луке и чесноке.

Для повышения видового разнообразия бактерий нужно увеличить пребиотические вещества в рационе. Для этого необходимо максимально разнообразно питаться, давая своим "подопечным" многообразие питательных веществ.

Употребляя пищу, богатую пребиотиками, человек принесет пользу своей микробиоте. При этом в качестве побочного эффекта бактерии будут производить кишечные газы, что может принести дискомфорт, боль и даже расстройство стула.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что овсяный кисель считается самым полезным для кишечника. Эксперт пояснила, что крахмалистый сахар в этом киселе отчасти сбраживается и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии. Она подчеркнула, что полезные бактерии благотворно влияют на кишечник.

Соломатина добавила, что полезные бактерии помогают укрепить иммунную и нервную системы, состояние которых во многом зависит от правильной работы ЖКТ.

"Доктор 24": врачи рассказали о микробиоме