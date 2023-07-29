Диетолог назвала продукты для оптимального баланса бактерий в организме

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Чечевица, яблоки, абрикосы и квашеная капуста помогут поддерживать оптимальный баланс бактерий в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам специалиста, для профилактики болезней и хорошего настроения важно следить за микробиомом – совокупностью бактерий, вирусов и грибов, которые обитают в организме.

"Кишечник называют вторым мозгом. В исследованиях сказано, что в нем, с одной стороны, очень много нервных ганглий (узлов), с другой – 90% серотонина (гормона радости. – Прим. ред.) вырабатывается именно там", – подчеркнула диетолог.

Для поддержания баланса в первую очередь необходимы пребиотики, обратила внимание врач-диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Это растворимая клетчатка, пищевые волокна, которые содержатся в основном в продуктах растительного происхождения. Например, бобовые, цельнозерновые и, конечно же, зрелые овощи и фрукты – яблоки, сливы, абрикосы, персики.

Также поставщиком хороших бактерий являются ферментированные и кисломолочные продукты. К ним относится квашеная капуста, кимчи, моченые яблоки, кефир, ряженка и йогурт, перечислила специалист. При этом, по ее словам, опасаться переизбытка хороших бактерий не стоит.

"Наоборот, это поддержка микробиома. Но если есть какие-то проблемы с пищеварением, например, избыточный бактериальный рост, дискомфорт, метеоризм, то лучше посоветоваться со специалистом и понять, какие продукты питания подходят, а какие нет", – рассказала врач-диетолог в интервью программе "Доктор 24".

По ее словам, микробиом также связан с развитием ряда патологий. Как только нарушается баланс микрофлоры, повышается риск развития воспалительных и аллергических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы.

Кроме того, плохие бактерии начнут ускоренно размножаться при неправильном питании.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Те, кто стремится к стройности, должны помнить, что бактерии в кишечнике могут влиять на пищевое поведение. Если плохих микроорганизмов становится больше, повышается аппетит, тяга к вредной еде. При этом хорошие бактерии помогают управлять аппетитом и немного снижают процесс отложения жиров.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала лучшее блюдо для очистки кишечника. По ее словам, это салат из сырой свеклы, моркови и белокочанной капусты. Эти овощи богаты растительными волокнами, которые освобождают кишечник от непереваренных остатков пищи, объяснила Королева.

