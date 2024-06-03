Собянин: в Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Так, первый участок возведут на улице Сергея Радонежского от площади Ильича до Андроньевской площади, он поможет соединить имеющиеся пути и сократить время до Курского вокзала. По словам мэра Москвы, новый участок появится по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала, его протяженность составит 2,1 километра. При этом еще примерно 480 метров планируется реконструировать.

"Семь новых остановок будут оборудованы приподнятыми платформами, информационными пилонами и пандусами для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Вдоль трамвайных путей установим современные фонари с энергосберегающими светильниками", – добавил градоначальник.

После завершения строительства линии специалисты проведут комплексное благоустройство улицы Сергия Радонежского и прилегающих дворов.

Другая линия длиной практически два километра пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади к Чистым прудам. Таким образом, она свяжет отдельные части трамвайной сети на востоке, в центре и на юге столицы. Благодаря этому пассажиры смогут без пересадок проехать между Сокольниками, площадью трех вокзалов и Павелецким вокзалом.

"На новом участке планируется организовать 15 остановок с современными павильонами, подогревом зоны ожидания и USB-портами для зарядки электронных гаджетов. Кроме того, вдоль новой линии модернизируем систему освещения и архитектурно-художественной подсветки зданий", – уточнил мэр.

Работы на данной линии будут осуществляться в два этапа: в этом году специалисты произведут вынос и перекладку инженерных коммуникаций, а в следующем – обустройство новых трамвайных путей. Также планируется благоустроить проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой.

Градоначальник напомнил, что сейчас в столице завершается программа по обновлению подвижного состава. Так, на данный момент доля новых удобных и низкопольных трамваев составляет уже более 95%.

"Полным ходом идет реконструкция трамвайных путей с созданием безопасных остановочных платформ, приподнятых над уровнем проезжей части", – добавил он.

Как отметил Собянин, этот вид транспорта до сих пор популярен – ежедневно им пользуется около 700 тысяч пассажиров. В связи с этим мэр заявил, что развитие трамваев является приоритетным направлением в развитии столичного транспорта.

Ранее Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево. Последним этапом тестирования станет обеспечение полностью автоматического управления без водителя. В пресс-службе добавили, что такой системой к 2027 году могут оборудовать более 80% подвижного состава столичного трамвая.

