Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве, который должен выйти на линии без водителя уже в 2025 году. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

"Сегодня запускаем сразу несколько проектов. Первый проект – это беспилотный трамвай, который вы сейчас видели. Это первый этап его запуска. В конце года трамвай уже поедет с пассажирами. И в конце 2025 года даже без дублера-водителя", – сказал Собянин.

По данным градоначальника, столичный транспорт является бесспорным лидером по уровню инноваций. В частности, в городе разработаны и уже запущены на линии одни из самых лучших в мире составов электропоездов метро, трамваев, электробусов и речных трамваев.

"Развиваются мирового уровня сервисы для обслуживания пассажиров, интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает гигантское движение в рамках всего мегаполиса. Мы специально для дальнейшего развития инновационных решений в области транспорта создали этот замечательный центр", – сказал Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы указали, что на текущем первом этапе беспилотный трамвай будет следовать без пассажиров, но с водителем и системой дублирования. Последняя будет повторять 90% решений человека и исправлять его ошибки.

На втором этапе вождением займется система беспилотного вождения, а водитель будет подстраховывать. В это же время начнутся тесты уже с пассажирами. Ожидается, что беспилотный трамвай впервые перевезет пассажиров по 10-му маршруту от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Последним этапом станет обеспечение полностью автоматического управления без водителя. В пресс-службе добавили, что такой системой к 2027 году могут оборудовать более 80% подвижного состава столичного трамвая.

Кроме того, по их данным, в РФ впервые заработала лаборатория билетных систем и офисы подразделений, отвечающих за развитие электрического и беспилотного транспорта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов обещал, что беспилотный трамвай выйдет на улицы Москвы уже летом 2024 года. Однако первое время в кабине будет находиться машинист. Тем не менее в перспективе транспорт сможет перейти на полностью автоматический режим, добавлял Ликсутов.

