03 июня, 07:18Происшествия
Склад загорелся в Новосибирске на площади 4,5 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске. Его площадь составляет 4,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Ведомство отметило, что огонь охватил кровлю здания. По предварительным данным, никто не пострадал.
На месте происшествия задействованы 55 специалистов и 16 единиц техники.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, склад загорелся в Кировском районе. По информации ведомства, на первом этаже здания хранятся емкости с горюче-смазочными материалами. Пожару был присвоен третий ранг.
Ранее строящийся ангар загорелся на территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали 55 специалистов и 15 единиц техники.
До этого возгорание произошло в Красноярске. Там загорелись два частных дома и хозяйственные постройки, огонь полностью потушили.
Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи "квадратов". По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.
Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске