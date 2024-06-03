Склад загорелся в Новосибирске на площади 4,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Новосибирске. Его площадь составляет 4,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство отметило, что огонь охватил кровлю здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте происшествия задействованы 55 специалистов и 16 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, склад загорелся в Кировском районе. По информации ведомства, на первом этаже здания хранятся емкости с горюче-смазочными материалами. Пожару был присвоен третий ранг.

Ранее строящийся ангар загорелся на территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали 55 специалистов и 15 единиц техники.

До этого возгорание произошло в Красноярске. Там загорелись два частных дома и хозяйственные постройки, огонь полностью потушили.

Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи "квадратов". По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.

