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08 мая, 14:28 (обновлено 08.05.2024 15:22)

Происшествия

Площадь пожара в Красноярске выросла до тысячи кв метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в Красноярске выросла до тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ранее огонь полыхал на 800 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало.

На месте задействованы более 60 специалистов и 12 единиц техники. По информации министерства, горят хозяйственные постройки и два жилых частных дома.

Ранее пожар вспыхнул в строящемся ЖК "Руставели" на северо-востоке столицы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.

По информации оперативных служб, ЧП произошло на крыше 22-этажного дома на улице Добролюбова.

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