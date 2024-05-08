08 мая, 14:28 (обновлено 08.05.2024 15:22)Происшествия
Площадь пожара в Красноярске выросла до тысячи кв метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь пожара в Красноярске выросла до тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Ранее огонь полыхал на 800 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало.
На месте задействованы более 60 специалистов и 12 единиц техники. По информации министерства, горят хозяйственные постройки и два жилых частных дома.
Ранее пожар вспыхнул в строящемся ЖК "Руставели" на северо-востоке столицы. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал.
По информации оперативных служб, ЧП произошло на крыше 22-этажного дома на улице Добролюбова.
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