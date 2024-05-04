Одноэтажный склад загорелся в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь охватил складское помещение в Крыму. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на 1 000 квадратных метрах", – уточняется в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 60 спасателей и 14 единиц техники.

Ранее пожар произошел в двухэтажном складе на юге Москвы. Огонь распространился на 250 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Уточнялось, что огонь вспыхнул по адресу: Дорожная улица, дом 54, корпус 4, строение 4. Обошлось без пострадавших.

