Открытое горение в промзоне на востоке Москвы ликвидировано

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в административно-производственном здании на востоке Москвы, охватившее 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Москве пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", – указано в сообщении.

О пожаре в трехэтажном административно-производственном здании стало известно вечером 2 мая. На месте работают 120 специалистов и 35 единиц техники.

К тушению пожара также была привлечена авиация Московского авиационного центра. Тремя вертолетами было сброшено 235 тонн воды. В тушении также был задействован пожарный поезд.

Прокуратура ВАО взяла на контроль установление обстоятельств пожара. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

