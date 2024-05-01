Крупный пожар произошел на северо-востоке Москвы

Крупный пожар произошел на северо-востоке столицы. Огонь охватил двухэтажное здание и его кровлю. По данным МЧС России, пожарные уже ликвидировали открытое горение.

Возгорание было на площади 800 квадратных метров. На месте работали больше 70 пожарных, в тушении участвовали свыше 20 единиц техники. Предварительно, никто не пострадал. Расследование причин пожара будет контролировать прокуратура, уже назначены необходимые экспертизы.

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