CNN: около 40 студентов были арестованы в Остине во время пропалестинского протеста

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Полиция США арестовала около 40 студентов, которые вышли на митинг в поддержку Палестины в кампусе университета города Остин. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Было арестовано около 40 человек. При арестах полиция использовала светошумовые гранаты и другие химические снаряды", – сообщила телеканалу студенческая организация.

Отмечается, что полиция США арестовала за последние десять дней около 900 человек на пропалестинских демонстрациях, которые проходят на территориях американских вузов. Волна арестов в кампусах США началась после того, как 18 апреля ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза, что вызвало новые волны протестов по всей стране.

Ранее сообщалось, что кандидат от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн была задержана на акции протеста в поддержку Палестины. Акция проходила возле университета Вашингтона в Сент-Луисе, протестующие выступали против связи вуза с войной на Ближнем Востоке.

До этого СМИ со ссылкой на американских чиновников писали, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Израилю вооружение на десятки миллионов долларов, несмотря на официальные требования Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа.