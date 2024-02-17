США готовятся отправить Израилю боеприпасы на десятки млн долларов – СМИ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Израилю вооружение на десятки миллионов долларов, несмотря на официальные требования Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, предполагаемая поставка оружия Тель-Авиву включает в себя примерно тысячу бомб MK-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб FMU-139.

Уточняется, что вопрос отправки оружия Израилю все еще обсуждается внутри администрации США, и детали поставок могут измениться.

Ранее Байден заявил, что США совместно с партнерами работают над новой сделкой между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, которая предусматривает паузу в боях в секторе Газа на шесть недель.

До этого палестинский Красный Полумесяц сообщил об ожесточенных ударах израильской армии по городу Рафах. Отмечалось, что до сих пор израильские военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

По данным СМИ, количество погибших в результате ударов по городу Рафах выросло до 100 человек. Более 230 граждан получили ранения. Армия обороны Израиля заявила, что удары были нанесены "по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

Новости мира: Байден ошибочно заявил, что операцию в Рафахе начали США