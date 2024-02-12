Число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху выросло до 100 – СМИ

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Число погибших в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа выросло до 100 человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

"По меньшей мере 100 человек погибли и более 230 получили ранения в результате сильных ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа", – указано в сообщении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила факт нанесения ударов. Там заявили, что удары были нанесены "по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура".

Ранее сообщалось о 32 погибших, которые были обнаружены под завалами после обстрелов израильской авиацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее призывал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах при планировании дальнейшего наступления.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".



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