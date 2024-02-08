Израиль освободил более 70 арестованных палестинцев

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Израиль выпустил 71 палестинца, арестованного в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Главного управления погранпереходов.

"Израильская оккупация выпустила сегодня 71 заключенного, арестованного в различных районах анклава, через пропускной пункт "Керем-Шалом", в том числе 19 женщин", – уточнили в ведомстве.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что прекращение огня в секторе Газа должно быть главным условием новой сделки по освобождению заложников между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".



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