Блинкен призвал Израиль гарантировать безопасность гражданских при наступлении в Рафахе

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США призывают Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах при планировании дальнейшего наступления. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

"Любая операция, которую предпринимает Израиль, должна в первую очередь учитывать безопасность мирного населения. Я полагаю, что способы сделать это есть...", – приводит его слова РИА Новости.

Блинкен также заявил, что на встречах с израильским руководством он выразил обеспокоенность их действиями и риторикой, которые разжигают напряженность и подрывают международную поддержку Израилю.

Он также подчеркнул, что потери среди гражданского населения сектора Газа от израильской военной операции все еще слишком высоки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявлял, что обеспокоен намерениями Израиля расширить действие военной операции на Рафах, где сейчас находятся сотни тысяч палестинцев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".

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